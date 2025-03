Palworld : Pocketpair souhaite tout de même voir le jeu arriver sur Switch 2 si cela est possible

Entre Pocketpair et Nintendo, ce n’est pas la plus grande des histoires d’amour en ce moment. Le second entend poursuivre le premier en justice suite à des violations de brevets, ce qui a mis un terme aux espoirs de voir Palworld arriver un jour sur Switch. Et même sans ça, la console semblait être un peu trop usée pour accueillir le jeu selon l’aveu même du studio. Cependant, Pocketpair espère encore qu’une version Switch 2 de son jeu est possible, malgré la situation tendue.