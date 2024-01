The Pokemon Company réagit officiellement à l’affaire Palworld et indique enquêter sur le jeu

The Pokémon Company sort de son silence

L’entreprise a sans doute reçu un peu de trop de mails concernant Palworld pour l’obliger à sortir de son silence. Voici ce que déclare The Pokémon Company à propos de Palworld :

« Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant le jeu d’une autre société sorti en janvier 2024. Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. »

Ce qui ne veut pas dire que The Pokémon Company va vraiment s’en prendre à Palworld sur un plan juridique, puisqu’il lui faudrait des preuves très solides qui vont au-delà de la simple « inspiration » du design des Pokémon. Si Palworld a réellement repris des assets de jeux Pokémon (ce qui paraît compliqué niveau timing), par exemple, l’affaire se compliquerait pour Pocketpair, mais le PDG de l’entreprise s’est défendue de ses accusations.

Il y a quelques jours, un ancien représentant juridique de The Pokémon Company avait déclaré que Palworld ressemblait à de nombreuses copies de Pokémon et qu’il avait l’habitude d’en voir passer des dizaines du genre lorsqu’il était en poste. Palworld n’est donc pas un cas exceptionnel pour The Pokémon Company, même si sa popularité change légèrement la donne pour l’entreprise partenaire de Nintendo, qui se doit de réagir officiellement face aux soupçons de plagiat. Rien n’est encore fait en somme.

