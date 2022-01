Palworld, le Pokémon avec des armes à feu, montre un nouveau trailer

Les équipes du studio Pocket Pair semblent avoir beaucoup d’idées en stock. Après avoir lancé Craftopia, un jeu d’action qui mélangeait déjà beaucoup de genres, ils sont à l’œuvre sur Palword, un mix entre Pokémon et Harvest Moon, le tout, avec des armes à feu. Un drôle de mélange, qui est tout aussi loufoque qu’intriguant. Histoire de donner des nouvelles, les développeurs viennent de lâcher de nouvelles images.

Une sortie en 2022

Annoncé et présenté pour la première fois en juin 2021, Palword nous fait le plaisir de publier une nouvelle et seconde bande-annonce. Celle-ci nous donne un vaste aperçu du monde ouvert qui nous attend, avec la possibilité d’utiliser les créatures comme montures pour se déplacer, dans les airs ou sur terre ou en tant que compagnons pour les affrontements.

Ces créatures, appelées « Pals », peuvent également servir à crafter, avec toute une partie création où l’on peut construire des bâtiments ou encore faire de l’agriculture, comme on peut le voir dans un Harvest Moon, avec la possibilité de concocter des plats, gérer ses cultures et ramasser des ingrédients.

Bien sûr, l’influence de Pokémon se voit au premier coup d’œil, puisqu’au-delà de la collecte de monstres, le système de captures avec des balles est relativement proche, tout comme l’idée d’élevage avec la possibilité d’avoir des œufs en rassemblant deux créatures. Le côté mignon en moins, puisque il est totalement possible de les exploiter au travail, les utiliser comme bouclier pour ne pas mourir ou encore faire du braconnage en essayant d’attraper des espèces en voie de disparition dans des zones de chasse interdites. Sans oublier bien sûr les armes à feu.

Pocket Pair en profite pour dévoiler de nouvelles images et confirme sa volonté de sortir Palword en 2022, au moins sur PC via Steam. Plus qu’à patienter d’ici la date définitive pour découvrir ce drôle de mélange.