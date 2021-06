Palword se la joue entre Pokémon et Harvest Moon, mais avec des armes à feu

Le monde des jeux indépendants est souvent plein de créativité, mais il arrive aussi qu’il soit le théâtre d’expérimentation avec des mélanges des genres étonnants, comme Palia, le MMO récemment annoncé mélangeant Breath of The Wild à un côté Animal Crossing. Cette fois-ci, c’est un autre mélange inattendu que nous annonce le studio Pocket Air (Craftopia), avec Palworld.

Les Pokémon s’en vont en guerre

Palworld se présente ainsi comme un jeu hybride dont l’influence première semble bien entendu être Pokémon, avec de nombreuses créatures diverses et colorées que l’on peut voir dans ce trailer. Mais derrière toute la mignonnerie des ces bestioles et de la direction artistique, le jeu est en réalité un TPS avec des armes à feu, où l’on pourra même se servir des créatures comme bouclier.

Alors certes, Pokémon nous fait également enfermer des créatures innocentes dans de petites cages pour les faire combattre ensuite, mais Palworld ne s’embarrasse pas de métaphores ou de justifications ici, et ne se cache pas du tout concernant l’utilité des créatures. Du coup, c’est un peu moins mignon.

On peut également voir qu’un aspect gestion sera de la partie avec la création de notre domaine, et de la récolte ou de la pêche. Et oui, vous devrez parfois vous nourrir de Pals (le nom de ces créatures) pour survivre.

Le jeu aura aussi une dimension multijoueur pour se battre ou jouer en coopération avec des amis. Pour le moment, Palworld est seulement prévu sur Steam pour 2022.