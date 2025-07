Où précommander EA Sports FC 26 au meilleur prix ? Un casque offert pour un achat chez ce revendeur

Où précommander EA Sports FC 26 ?

Il y a quelques jours, Electronic Arts a dévoilé officiellement EA Sports FC 26. On a pu découvrir une première bande-annonce et quelques nouveautés attendues, comme la présence d’une double jouabilité (une plutôt simu, l’autre tournée arcade) et des promesses d’améliorations pour certains aspects, comme les gardiens. Le titre se présentera longuement dans les prochaines semaines, mais il est déjà en précommande.

Ainsi, si vous souhaitez déjà réserver votre exemplaire (et soutenir le site puisqu’il s’agit de liens affiliés), vous pouvez le faire via cette page. Un comparateur de prix est disponible jusqu’au-dessus pour vous permettre de réserver votre exemplaire du jeu au meilleur prix. Vendu au tarif public conseillé de 79.99€, il y a assez peu d’offres pour l’instant. On note tout de même Cdiscount qui le liste à 10€ de mois, ainsi que quelques offres supplémentaires chez la Fnac.

En effet, pour la précommande de EA Sports FC 26, du contenu numérique est proposé. Mieux encore, un casque Oniverse Noir est offert (d’une valeur de 39.99€). Ce qui vous permet de vous équiper sans moindre frais. Il suffit d’ajouter le jeu et le casque à votre panier pour que l’offre soit active au moment de payer sur le site marchand. A noter que l’offre est limitée en fonction du stock et uniquement sur les précommandes.

Détail de l’édition Ultimate

Voici le contenu de l’édition Ultimate :

Le jeu EA Sports FC 26

7 jours d’accès anticipé (pour y jouer dès le 19 septembre)

6 000 points FC sur 2 mois (et jusqu’à 4 500 points sur Switch)

Un emplacement évolution supplémentaire pour élément j. Football Ultimate Team

Le Pass Premium de la Saison 1

Une Évolution d’élément j. Football Ultimate Team

Une icône FUT EA Sports FC 26

Une icône FUT 93+

Regroupe également les bonus de précommande, que voici :

1 consommable de déblocage d’archétype

2 consommables d’AXP doublée pour 10 matchs

3 icônes en carrière

Coach 5 étoiles en Carrière de manager

Recruteur j. 5 étoiles (C. de manager)

Contenu Défi Manager Live

Est-ce que la mise à niveau est gratuite entre ancienne et nouvelle génération ?

Comme c’est le cas depuis quelques années avec la fonctionnalité Dual Entitlement, acheter une version PS4 vous permettra d’obtenir la mise à niveau sur PS5 (pareil côté Xbox One et Xbox Series) sans frais supplémentaires. Cela se fait facilement en numérique. Si vous possédez une version physique, il faudra insérer le disque sur votre nouvelle console, autrement dit, il est nécessaire d’avoir un lecteur.

Quelle est la date de sortie de EA Sports FC 26 ?

Rendez-vous le 26 septembre 2025 pour la sortie du jeu EA Sports FC 26 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le 19 donc pour les personnes qui prennent l’édition ultimate.