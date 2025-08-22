On a pu jouer à Légendes Pokémon : Z-A, un vrai vent de fraîcheur pour la licence ?

De nouvelles façons de jouer

Commençons par préciser ce qu’est le Royale Z-A. Il s’agit d’une compétition qui se déroule la nuit dans la ville d’Illumis. Dans cette dernière, les dresseurs s’affrontent pour monter de rang en débutant au rang Z jusqu’à remonter au rang A (d’où le nom du jeu).

Afin de changer de rang, il faut au préalable défier un dresseur dans un match qualificatif. Sauf que pour participer à ce match, il est nécessaire de posséder un ticket défi, obtenu en échange d’un nombre de points obtenus en terrassant des dresseurs adverses dans les zones de combat.

La première partie de notre session nous plaçait justement dans l’une de ces zones de combat. Il s’agit tout simplement d’un découpage d’un quartier de la ville dans lequel se trouve un certain nombre de dresseurs à combattre. Si l’on croise leur regard, alors un combat est automatiquement lancé. En revanche, en faisant preuve de discrétion, il est possible de prendre l’avantage en envoyant son Pokémon sur celui adverse lorsque celui-ci ne nous a pas encore vus. Si l’action est réussie, cela nous offre l’avantage d’attaque deux fois de suite et prendre l’ascendant sur le combat.

Cette zone était relativement petite avec seulement trois dresseurs à affronter, mais on espère que les suivantes seront plus conséquentes. On est également assez curieux de découvrir sous quelle forme se manifestent ces zones. Est-ce qu’il s’agit de zones générées aléatoirement ou à l’inverse toujours avec les mêmes dresseurs ? Est-ce plus scénarisé et plutôt que d’apparaitre au hasard, ces zones suivent une séquence narrative précise ?

De nouvelles façons de combattre

Ces combats nous ont permis de prendre en main la nouvelle mécanique proposée par Légendes Pokémon : Z-A, à savoir des affrontements en temps réels en place et lieu du tour par tour. Tout comme dans Légendes Pokémon : Arceus, on peut facilement envoyer un Pokémon devant soi à tout moment, y compris hors-combat. En combat en revanche, il faut tout d’abord verrouiller le Pokémon adverse puis on peut utiliser les boutons A, B, X et Y pour lancer les attaques correspondantes. Mais si auparavant chaque Pokémon devait attendre son tour pour combattre, on peut cette fois lancer autant d’attaque que l’on veut tant que celles-ci sont rechargées.

Évidemment, les capacités les plus puissantes sont plus longues à se recharger. Il en devient alors plus utile d’avoir une ou deux attaques « passives » ayant un impact sur les statistiques de l’adversaire (par exemple Rugissement permettant de baisser l’attaque) puisqu’elles se rechargent plus vite.

Ces combats sont également plus mobiles parce qu’il est possible de se déplacer et de repositionner son Pokémon via le lancement d’une attaque, permettant par la même occasion d’éviter une capacité ennemie.

L’autre partie que nous avons pu essayer lors de notre session est un combat contre un Pokémon méga-évolué sauvage, en l’occurrence un Absol. Cette nouvelle mécanique se rapproche en quelque sorte des raids Dynamax puisqu’on se retrouve dans une arène contre un Pokémon géant et surpuissant.

Dans le cas de ce combat (on suppose qu’il en sera de même pour les autres), nous devions tout d’abord lancer des attaques normales afin que des orbes d’énergie apparaissent sur le terrain. Il fallait ensuite les ramasser jusqu’à en avoir assez pour faire méga-évoluer son propre Pokémon lui permettant alors de réellement infliger des dommages. Mais ce n’est pas tout, car les attaques du Pokémon ennemi ne visent pas que notre compagnon. Elles sont également dirigées en notre direction, ce qui implique la nécessité de réaliser des esquives en plein combat. On a cependant trouvé l’affrontement un peu trop long et redondant, le Pokémon ayant trop de vie et/ou pas assez de patterns d’attaques différents.

Des retards et des défauts techniques pas si nouveaux

Il est encore trop tôt pour juger totalement cet aspect puisqu’il ne s’agissait encore que d’une build en cours de développement. Les inquiétudes sont cependant présentes de notre côté, nous n’avons en effet pas trouvé Légendes Pokémon : Z-A spécialement plus joli que les versions Écarlate et Violet. Textures grossières, peu de jeux d’ombres et de lumières ou de décors détaillés.

Le titre peine une fois encore à bluffer sur son aspect technique, bien que l’on n’ait pas constaté de ralentissements ou autres bugs. Il faudra espérer que la direction artistique de la ville d’Illumis suffise à masquer les soucis graphiques du jeu. Pour le moment, on ne peut pas dire que l’on ait été bluffé ou satisfait sur ce point malheureusement.

Heureusement que cette nouvelle version des combats vient apporter un véritable vent de fraicheur sur la licence. La jouabilité et la mécanique fonctionnent merveilleusement bien et nous avons passé un véritable moment de plaisir. Il nous tarde d’en voir plus d’ici à la sortie officielle le 16 octobre prochain.