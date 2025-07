Octopath Traveler 0 : Le prochain opus de la saga de Square Enix se dévoile pendant le Nintendo Direct Partner Showcase

Sortie le 4 décembre sur PC et consoles

D’après les premières informations partagées par l’éditeur japonais, ce titre sera une préquelle d’Octopath Traveler sorti en 2018, d’où la présence du chiffre « 0 » dans son nom. Nous mettant dans la peau de notre propre personnage entièrement personnalisable pour la première fois dans l’histoire de la série, notre périple nous fera suivre « une quête personnelle de renouveau et de vengeance » au sein du monde d’Orsterra, suite à l’attaque dévastatrice dont sera victime notre village.

Doublé uniquement en anglais et japonais (mais à priori bien traduit en français comme ces prédécesseurs ?), cet opus intègrera donc un tout nouveau système nous permettant de reconstruire notre bourgade de A à Z. Les combats, eux, seront à nouveau au tour par tour et confronteront notre équipe de huit « guerriers » à des ennemis divers et variés, sachant que nous pourrons recruter une trentaine de compagnons d’armes différents en cours de partie.

Rendez-vous le 4 décembre prochain pour découvrir Octopath Traveler 0 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si ça vous intéresse, notez que, en plus d’une version Standard, le J-RPG proposera à la vente une édition Deluxe numérique et une Collector physique.

Dans la première, vous y trouverez le jeu de base, un pack d’objets et de décorations pour votre village, ainsi qu’un artbook au format dématérialisé (sauf sur PS4 !). Quant à la seconde, elle inclura le titre en physique (sauf sur PS4 !), le contenu complet de la Deluxe numérique, un coffret, un tapis de jeu du continent d’Orsterra, un livret d’art, la bande-son de la production sur CD, les cartes à jouer du Voyageur, un anneau du Porte-flamme, et trois dés à huit faces de « la richesse du pouvoir et de la renommée ».