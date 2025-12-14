Test Octopath Traveler 0 – Un épisode majestueux souffrant de son genre d’origine

Jaquette d'Octopath Traveler 0
Octopath Traveler 0
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2

Date de sortie : 04/12/2025

  • Un style toujours autant magnifique
  • Une bande son sublime
  • Une durée de vie conséquente
  • Le meilleur gameplay de la licence
  • Le dynamisme des combats
  • Un scénario qui tient en haleine...
  • ...mais qui met trop de temps à démarrer
  • Quelques problèmes sur l'audio
  • La localisation européenne absente
8

Octopath Traveler 0 est sorti sur console et PC dans l’objectif de redorer le blason de sa version originale sur mobile, ce qu’il fait assurément bien. Malheureusement, l’absence de traduction depuis l’anglais risque fort d’être un énorme frein pour nombre de joueurs par chez nous. Cela dit, celles et ceux qui s’aventureront sur cet opus pourront profiter du gameplay dynamique au tour par tour, tout en écoutant des musiques majestueuses. En revanche, ce ne sera pas forcément le cas pour les voix des personnages, globalement inégales.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

