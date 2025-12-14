Test Octopath Traveler 0 – Un épisode majestueux souffrant de son genre d’origine

En 2018 sort un certain jeu du nom d’Octopath Traveler, un titre qui imposera une esthétique au style HD-2D, rendant hommage aux JRPG des années 90s, tout en ajoutant de la modernité. Après un succès critique et commercial, Square Enix lance un second épisode plus dense et plus ambitieux en 2023, recevant cependant un succès plus mitigé. Entre le premier et le deuxième opus, l’éditeur japonais tente un virage mobile avec Octopath Traveler Champions of the Continent, un épisode au modèle gacha, se déroulant avant les événements du premier jeu. Un titre qui ne s’extirpera des frontières japonaises qu’en 2022, soit deux ans après sa sortie. Malheureusement, Champions of the Continent finira par se faire oublier, et rejoindra la longue liste des gacha n’ayant pas réussis à s’imposer durablement. Trois ans après sa sortie mondiale, et cinq ans après sa parution japonaise, Octopath Traveler 0 tente aujourd’hui de redorer le blason du jeu mobile. Pour y arriver, Square Enix fait le choix de retirer tous les composants gacha, afin d’en faire un jeu complet. Regroupant plusieurs années de contenu, et offrant facilement la centaine d’heures en durée de vie. Une seconde chance pour cet épisode dont l’écriture souffre de son genre d’origine, mais dont le gameplay en fait le meilleur de la licence, malgré l’absence de localisation en Europe.

Conditions de Test : Nous avons joué pendant une quarantaine d’heures au soft, essentiellement sur le Steam Deck Oled de Valve, à partir d’une version envoyée par l’éditeur. Malheureusement, nous n’avons pas atteint les crédits de fin au vu de la longueur du titre. Ainsi notre jugement sera principalement porté sur son gameplay et le rythme narratif.

Détruire pour reconstruire

Dans Octopath Traveler 0, le joueur ou la joueuse n’incarne pas l’un des huit voyageurs prédéfinis, mais un héros créé de toutes pièces à partir des quelques éléments personnalisables. L’histoire commence dans un petit village du continent d’Orsterra, nommé Wishvale. On y incarne notre jeune héros qui voit brutalement son village natal, ainsi que sa famille et ses amis, périr dans les flammes.

Une fois notre protagoniste sorti de cet enfer, ce dernier se met en quête de vengeance contre les auteurs de ce crime. Très vite, son aventure le conduit à rencontrer d’anciens et nouveaux amis aux destins chamboulés. À force de parcourir les terres d’Orsterra, nos héros découvrent que la destruction de Wishvale n’était que le commencement d’un complot mêlant divinités et figures occultes manipulant le monde dans l’ombre.

Sur le plan des enjeux scénaristiques, nous sommes sur un équivalent à un certain Bravely Default premier du nom. Ce dernier ayant eu l’occasion de revenir récemment dans une version remasterisée. Un héros vivant dans un petit village amené à partir à l’aventure après la destruction de ce dernier. Se mettant en quête d’objets mystiques liés aux divinités, pour ainsi sauver le monde, tout en reconstruisant son village natal.

Effectivement, parallèlement à la quête de vengeance et de sauvetage du monde, Octopath Traveler nous propose tout un pan de scénario mettant en scène la reconstruction de Wishvale. Malheureusement, cela se fait à travers une mécanique de “town-building” minimaliste et artificielle.

Comme dans un city builder, nous avons la possibilité d’ajouter des maisons, tavernes, champs, ateliers, et toutes autre décoration sommaire. Mais contrairement à Bravely Default, nous ne sommes pas dans un simple sous-menu, car nous sommes acteurs à 100 % de la reconstruction avec la possibilité de se balader dans le village. Cependant, dans ce fameux Bravely Default, la reconstruction du village servait beaucoup plus à l’évolution de nos personnages que dans Octopath Traveler 0.

Un scénario qui souffre de sa version d’origine

Sortie initialement sur mobile dans un système économique de type gacha, Octopath Traveler 0 abandonne avec classe cette mécanique addictive, mais arbore tout de même son contenu s’étant étalé sur plusieurs années. Une lenteur s’installe naturellement au vu de la construction narrative d’un gacha, et la centaine d’heures pour venir au bout de l’histoire est tout à fait assumée.

Le soft se décompose en plusieurs histoires, elles-mêmes divisées en différents chapitres, et la fin de chacun de ces derniers est matérialisée par un combat de boss. Un rythme lent est donc à prévoir si l’envie de vous lancer est présente. D’autant plus que l’intrigue se révèle pleinement au bout d’une trentaine d’heures, soit après les trois premières missions principales terminées, et un antagoniste majeur sur le devant de la scène.

Le titre est assurément volubile, et l’absence d’une traduction française met clairement une balle dans le pied à la licence. D’autant plus que, chez le même éditeur, on trouve les remakes de la licence Dragon Quest arborant le style HD-2D, ayant le luxe d’avoir une traduction européenne. Ce qui devrait être la norme pour une boîte telle que Square Enix.

Un manque de traduction qui va naturellement freiner l’envie chez les non anglophones de se lancer dans l’aventure. Surtout lorsque nous prenons en compte la durée du soft, avoisinant facilement une centaine d’heures de jeu. Cependant, les plus courageux qui s’élancent dans Octopath Traveler 0 peuvent profiter des graphismes toujours aussi beaux, même si d’autres licences sorties après utilisent la même technique visuelle, mais en mieux.

Le meilleur gameplay de la licence ?

Octopath Traveler 0 s’inscrit dans la lignée des précédents opus, avec un gameplay au tour par tour. La particularité de cet opus est la possibilité de monter une équipe de huit personnages, au lieu des quatre habituels sur la trentaine de personnages jouables. Un changement important car chaque allié peut passer du front avant à celui de derrière à la volée, dynamisant ainsi le gameplay. De plus, placer un allié sur la ligne arrière lui permet de régénérer ses points de vie et ses points de magie, en plus d’accumuler des points de boost.

Le titre offre la possibilité de booster ses attaques à la manière des « Braves » dans Bravely Default, sans la contrainte de devoir passer son tour. Une mécanique intéressante, mais abusivement forte lorsqu’elle est combinée à une équipe de huit personnages en même temps. Permettant ainsi d’exécuter des attaques boostées à chaque tour avec facilité. Chaque ennemi possède un bouclier numéroté, plus ou moins grand, qui diminue à chaque attaque portée par une arme efficace, qui diffère pour chaque adversaire. Une fois le bouclier tombé à zéro, l’ennemi se trouve alors étourdi. En combinant les points de boost, il est de facto très facile de toujours avoir des ennemis dans l’incapacité d’attaquer.

Le soft propose des jobs (des classes en gros) ayant des capacités uniques. Une mécanique de gameplay bien connue des jeux de type RPG. On y retrouve, entre autres, le voleur qui peut dérober des objets, en plus d’avoir du vol de vie, les traditionnels mages, l’apothicaire, ou encore les différentes classes de guerrier.

À l’instar de n’importe quel jeu du genre, Octopath Traveler 0 dispose d’une multitude d’équipements trouvables en avançant dans l’aventure. Ces derniers sont dissimulés dans des coffres aux quatre coins de la carte, ou chez les marchands traditionnels. Ces équipements peuvent être équipés en une seule pression de touche, grâce à une option d’optimisation d’équipement automatique, évitant de s’éterniser dans les menus pour trouver le meilleur build pour chaque personnage. De plus, nous avons une réelle sensation de progression et d’évolution de notre petite troupe de personnages tout au long du jeu.

Pour rendre le jeu encore plus vivant, nous avons la possibilité d’interagir avec différents villageois afin d’en apprendre plus sur leur histoire. Une interaction pratique, puisqu’elle nous permet également d’obtenir des objets de leur part, ou bien leur demander de rejoindre notre village ou notre équipe, sous forme d’invocation limitée.

Côté audio, nous avons toujours un voice acting très convaincant, en anglais forcément. Il en va de même pour les musiques qui sont toujours autant l’un des points forts de la licence, même si moins marquante que pour le deuxième opus. Malheureusement, nous avons relevé quelques problèmes sur certaines voix, semblant être étouffées, voire grésillantes pour certains personnages.