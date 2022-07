Noob – Les Sans-Factions : Microids co-éditera le RPG au tour par tour aux côtés d’Olydri

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis fin juin 2021, Noob – Les Sans-Factions, le RPG au tour par tour adapté de la célèbre web-série créée par Fabien Fournier et Anne-Laure Jarnet en 2008, a refait surface hier pour annoncer qu’il sera co-édité par Microids (Syberia, Astérix & Obélix XXL, XIII…).

Sortie prévue en 2023 sur PC et consoles

A cette occasion, l’éditeur français a officialisé que le titre développé par BlackPixel Studio et Olydri Games sortira dans sa version finale, l’an prochain, en 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Notez que des éditions physiques et une édition collector sont également au programme.

Pour rappel, Noob – Les Sans-Factions vous propose de suivre l’épopée de quatre personnages (le Néogicien Baster, son meilleur ami et berserker gaffeur Drek, la cartomancienne May et l’élémentaliste Logs). Membres de Rush, ils vont tout faire pour intégrer l’élite des joueurs du MMORPG fictif Horizon afin de permettre à leur guilde de se hisser au même niveau que les plus puissantes comme Noob, Justice, Roxxor ou encore Pro Game Master.

En attendant d’autres nouvelles du RPG, sachez que celui-ci sera jouable sur le stand d’Olydri lors de la Japan Expo qui se tiendra du 14 au 17 juillet au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.