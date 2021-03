Le RPG Noob: Les Sans-Factions vient aux nouvelles dans une vidéo inédite

Le RPG Noob a souvent fait parler de lui et tandis qu’il s’approche de sa sortie, les fans de la licence et celles et ceux qui ont participé à la campagne de financement participatif attendaient des nouvelles du jeu. Olydri a profité de l’AG French Direct pour dévoiler une nouvelle vidéo, qui nous fait l’historique du projet.

Un tour du propriétaire

Cette vidéo s’adresse tout d’abord au public qui ne connaitrait pas encore la licence et ce projet de nouveau jeu. Il s’agira donc d’un RPG dans un monde de MMORPG. On fait alors le tour des personnages du jeu, ainsi que des différents décors que l’on croisera en jeu.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date qui concerne la dernière bêta du jeu. Une interview de Fabien Fournier, réalisateur du jeu et auteur de la série Noob, sera également bientôt disponible sur le site.

Le RPG Noob: Les Sans-Factions sera disponible prochainement sur PC.