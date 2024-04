Moon Studios défend le choix de l’accès anticipé pour la sortie de No Rest for the Wicked

Pour Thomas Mahler, le PDG de Moon Studios, la pratique de l’accès anticipé a beaucoup d’avantages pour le studio. S’il est conscient que cela ne plaît pas toujours, il décrit ce processus comme essentiel pour certains jeux, peu importe le studio derrière :

« Nous n’en sommes même pas à une semaine d’accès anticipé et il est déjà assez clair que choisir cette option est l’une des meilleures décisions que nous aurions pu prendre. Je vois que certaines personnes sont toujours contrariées par la raison pour laquelle des jeux comme Wicked, Hades 2, le nouveau jeu de Larian, etc. sont lancés en accès anticipé même si le studio « devrait avoir les fonds nécessaires pour terminer le jeu et le sortir à ce moment-là ». Mais cela revient à examiner un problème complexe sous un angle beaucoup trop simple. Je pense qu’à mesure que les jeux deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués, nous verrons une certaine forme d’accès anticipé se produire de plus en plus souvent. »

Il explique ensuite que No Rest for the Wicked n’aurait pas pu sortir directement en version 1.0 en bénéficiant du soin qui sera accordé au jeu via les retours de la communauté :

« D’après notre propre expérience, nous n’aurions tout simplement pas pu sortir Wicked en 1.0 sans pouvoir voir toutes les données que nous voyons actuellement et tous les commentaires des utilisateurs. Et je parle des utilisateurs réels, pas d’un groupe test ciblé. Même si nous avions 2 à 3 fois plus de personnel, cela aurait été tout simplement impossible, le jeu est tout simplement bien trop complexe pour pouvoir raisonnablement s’attendre à cela […] J’entend dire « Vous pouvez simplement le faire via des mises à jour et des DLC ! » Non, souvent, vous ne pouvez pas. Lancer un jeu est toujours incroyablement difficile et stressant et la plupart du temps, cela implique de faire des compromis assez drastiques, surtout si votre jeu essaie d’accomplir quelque chose de nouveau. Et si vous ne savez pas qu’il est acceptable d’introduire certaines fonctionnalités et certaines choses après coup, vous finirez par les supprimer avant que le jeu n’arrive sur le marché. »

Mahler va même jusqu’à dire que la pratique devrait se démocratiser davantage chez les grands studios, qui y auraient tout à y gagner. Il cite par exemple le cas de From Software et du premier Dark Souls :

Que l’on soit en accord ou non avec sa propre expérience, on peut en tout cas en conclure que le studio est soulagé d’avoir choisi l’accès anticipé pour No Rest for the Wicked, qui ne demande maintenant qu’à être peaufiné. Nos premières impressions sur le jeu arriveront d’ailleurs d’ici peu.

