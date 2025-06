Nintendo Switch 2 Welcome Tour : une expérience ludique efficace, mais difficile à vendre aux joueurs

En immersion dans la console

Il va sans dire que l’annonce de Nintendo Switch 2 Welcome Tour a obtenu des réactions assez mitigées, non pas par rapport au concept qui adopte une approche immersive pour présenter les nouveautés de la console, mais pour le simple fait d’être vendu séparément, même à prix dérisoire (9,99€). Difficile de ne pas faire le parallèle avec Astro’s Playroom sur PlayStation 5, inclus d’office dans la console, ou encore Nintendo Land sur Wii U, qui, bien qu’étant, lui aussi, payant, proposait un véritable party-game complet inspiré des licences maison. En comparaison, Welcome Tour s’apparente davantage à une démo technique, un tutoriel interactif conçu pour mettre en lumière les fonctionnalités de la Switch 2.

Bien sûr, tout travail mérite salaire et ce titre ne déroge pas à la règle. Mais dans un contexte où la communication autour du prix de la console a déjà été sujette à controverse, et alors que les mentalités ont évolué concernant ce type de contenu, il était presque prévisible que le public n’accueillerait pas l’initiative avec enthousiasme.

C’est d’autant plus dommage que Nintendo Switch 2 Welcome Tour est un excellent outil d’introduction, à la fois pédagogique et amusant, pour découvrir les technologies intégrées à la console. Il va même plus loin, en expliquant certains concepts techniques fondamentaux liés au jeu vidéo et au matériel de façon accessible. À travers des quiz ou des démonstrations interactives, le titre devient une porte d’entrée idéale pour le grand public curieux de mieux comprendre comment fonctionne une console.

Il est facile de vanter les mérites d’une technologie via une campagne marketing. Mais réussir à la vulgariser, à la rendre tangible et compréhensible sans que cela soit pompeux, est une prouesse rare. D’autant que l’écart entre la Switch et la Switch 2 est suffisamment marqué pour que les habitués trouvent un intérêt à découvrir les avancées de la machine.

Une étude de 4K

Dans Welcome Tour, vous incarnez un avatar miniature qui se déplace librement sur une reproduction géante de la Nintendo Switch 2. À la manière d’un musée interactif, chaque zone permet de découvrir une partie de la console : connecteurs magnétiques des Joy-Con 2, commandes façon souris, vibrations avancées, etc. Des stands interactifs vous proposent des mini-jeux et démonstrations pour gagner des médailles, tandis que des PNJ et points d’intérêt délivrent des informations sur les composants internes et externes.

Certains PNJ proposent également des quiz pour tester vos connaissances et collecter davantage de médailles. Ces dernières débloquent de nouveaux stands et assurent une forme de progression. Le jeu prend soin de ne pas nous submerger d’informations dès le départ puisque l’on commence par le Joy-Con droit, avant d’accéder à l’écran tactile, puis à d’autres zones, en collectant des tampons dissimulés sur des éléments précis (sticks, boutons, capteurs…).

Chaque mini-jeu ou démonstration met en avant une fonctionnalité spécifique de la Switch 2. Par exemple, un jeu de feux d’artifice permet d’activer ou de désactiver le HDR en temps réel pour observer la différence en mode portable. Un autre consiste à contrôler une bille façon Docteur Maboul, en utilisant le mode souris sans toucher les bords. Certains défis sont plus surprenants, comme celui exploitant le support arrière de la console : on doit l’incliner à un angle précis, et le jeu calcule votre marge d’erreur.

Chaque mini-jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, et même si le schéma reste globalement le même, chaque zone de la console offre des expériences suffisamment variées pour rester engageantes. Même si cela dépendra d’abord de Nintendo et du bon vouloir des éditeurs tiers, la machine a du potentiel bien que l’on soit loin d’une innovation révolutionnaire comme la Wii ou la première Switch. L’ensemble montre bien que la Switch 2 a du potentiel, en particulier du côté de l’immersion, même si son succès dépendra évidemment de l’implication de Nintendo et des éditeurs tiers. Bien que l’on soit loin d’une révolution comme celle initiée par la Wii ou la première Switch.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour constitue indéniablement une expérience ingénieuse et accessible, parfaitement pensée pour découvrir en douceur les nombreuses fonctionnalités de la nouvelle console de Nintendo. Si son approche pédagogique et ludique mérite largement d’être saluée, le choix de proposer ce contenu séparément, même à un tarif modeste, restera un frein évident pour de nombreux joueurs. Toutefois, il faut reconnaître que Welcome Tour semble remplir avec brio son rôle d’introduction immersive, facilitant grandement la prise en main et l’appréciation des nouveautés techniques intégrées à la Switch 2. En particulier, pour le grand public.