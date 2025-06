Test Nintendo Switch 2 Welcome Tour – Une expérience ludo-éducative très plaisante

En annonçant sa nouvelle console, Nintendo en a profité pour partager le line-up qui serait présent dès la sortie de la Nintendo Switch 2. Parmi cette liste de jeux se trouve Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un titre présenté comme une introduction à la découverte de cette nouvelle console, ce qu’elle contient et ses fonctionnalités. Une approche louable sur le papier, mais qui a fait couler beaucoup d’encre en s’affichant avec un tarif de 9,99 € mis en comparaison de la gratuité d’Astro’s Playroom offert sur PlayStation 5. Sans se focaliser uniquement sur la justification ou non du prix, nous étions curieux d’en voir plus sur Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Conditions de jeu : Nous avons terminé le rallye tampon et essayé la majorité du contenu annexe en environ six heures de jeu. Le test a été réalisé en mode docké principalement.

Le concept du jeu

Nintendo Switch 2 Welcome Tour se présente comme une sorte de musée interactif. On incarne un visiteur avec lequel on va arpenter différentes salles du musée, chacune dédiée à une partie de la console (l’écran, la station de charge, un Joy-Con, etc.)

L’objectif principal du titre est de compléter un rallye tampon. Chaque salle abrite un certain nombre de stands à tamponner qu’il faut au préalable trouver. Il s’agit toujours de composants de la partie de la console dans laquelle on se trouve. Par exemple, dans la première salle du musée dédiée au Joy-Con gauche, on pourra trouver des stands sur le stick directionnel, le bouton de capture ou encore les flèches directionnelles.

Une fois l’ensemble des tampons d’une zone trouvé, les portes de la salle suivante s’ouvrent pour nous permettre de continuer la visite. On répète alors l’opération jusqu’à atteindre la fin de l’exposition.

Ce n’est heureusement pas le seul contenu proposé par le jeu, en plus des tampons chaque salle contient des stands permettant de participer à des mini-jeux. Ces derniers octroient des médailles en cas de réussite, médailles ensuite nécessaires pour accéder à d’autres stands.

Il est également possible de trouver des stands de démos techniques, qui à l’inverse des mini-jeux sont plutôt là pour nous montrer ou nous faire entendre certaines technologies embarquées dans la console et ses Joy-Con. Enfin, des stands proposent de passer des quiz après avoir consulté des fiches informatives sur différents aspects de la Nintendo Switch 2.

On peut par ailleurs noter la présence d’objets perdus à récupérer, mais c’est un contenu bien plus annexe et peu intéressant.

Une partie quiz intéressante, pour des mini-jeux bien plus fades

Selon nous, la partie la plus intéressante concerne les quiz et les panneaux d’informations qui y sont liés. En effet, ils apportent de nombreux détails de conception, de choix techniques et stratégiques concernant l’emplacement de certains composants ou les matériaux utilisés. Toutes ces informations sont illustrées par des schémas, des illustrations ou des animations afin de vulgariser les notions les plus techniques et permettre au plus grand nombre de comprendre comment est faite la Nintendo Switch 2.

Pour donner des exemples concrets de ce que peut apporter la console, il faut se tourner vers les démos techniques disséminées dans tout le musée. Un feu d’artifice pour montrer l’impact du HDR sur les couleurs de l’écran, des maracas à agiter ou une moto à conduire pour le ressenti des vibrations HD 2 ou pourquoi pas une démonstration du réducteur de bruit du microphone. Dommage que certaines démos soient un peu plus inégales d’un point de vue intérêt.

Il reste alors les mini-jeux sur lesquels nous avons bien plus de réserves. Aucun ne nous a réellement amusé comme ceux que l’on peut retrouver sur un Mario Party. Peu intéressants, ce n’est malheureusement pas leur aspect « scoring » avec des objectifs à battre et des niveaux de difficulté qui les aura sauvé à nos yeux. De plus, nous avons trouvé dommage que la très grande majorité de ces derniers soient basés sur l’utilisation des Joy-Con en mode souris. Il s’agit certes d’une des principales nouveautés de gameplay de la console, mais une personne n’accrochant pas à cette façon de jouer risque donc de passer un mauvais moment sur les mini-jeux de ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour.

Enfin, et c’est un point qui pourra faire débat, il est impossible de terminer le jeu à 100 % sans débourser une somme d’argent plutôt conséquente. On s’explique : deux des mini-jeux/démos techniques requièrent pour l’un la caméra Nintendo Switch 2 et pour l’autre un écran 4K. Les développeurs ont bien pensé à introduire une sorte de cheat code à utiliser devant ces contenus pour les valider. Mais ce dernier n’octroie que des médailles d’argent qui, certes, font monter le compteur de médailles totales (et donc l’accès à certains contenus), mais ne comptent pas pour la progression. De quoi donner des boutons aux plus perfectionnistes.

Un tarif qui fait débat

On ne peut pas dire que l’annonce de ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour se soit faite dans la joie collective, bien au contraire. Une grande partie des joueurs ont immédiatement condamné le jeu, jugeant que ce dernier aurait dû être offert avec la console.

Ce n’est pourtant pas la première fois que Nintendo propose un titre ayant pour but de familiariser les joueurs avec les nouveautés de gameplay apportées par la console. Ainsi en 2017 sortait 1-2-Switch pour la Nintendo Switch, en 2012, c’était Nintendo Land pour la Wii U et en 2006 nous avions Wii Sports pour la Wii. Le point commun ? Chacun de ces titres était payant (Wii Sports était inclus en pack, mais pas dans tous les pays).

Alors pourquoi ce débat aujourd’hui ? La réponse vient de PlayStation et de son jeu Astro’s Playroom qui est inclus de base dans chaque PlayStation 5. Pour autant, il ne s’agit que d’un exemple et il ne peut pas à lui seul définir comment doit se comporter l’industrie. Évidemment, on ne cracherait pas sur un jeu gratuit, mais selon nous, le prix de ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour est justifié.

Le titre est soigné et plutôt joli avec un contenu riche, ludique et éducatif. Côté durée de vie, on peut tabler sur environ six heures pour terminer le rallye tampon et picorer une bonne partie des contenus annexes. Durée qui peut ensuite grossir facilement si on se lance dans la quête de réussir les objectifs de chaque mini-jeu et obtenir l’ensemble des médailles.