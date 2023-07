Nintendo pourrait lancer la console qui succèdera à la Switch durant la seconde moitié de 2024

Une sortie à la rentrée ou à Noël 2024 ?

Avec les chiffres réalisés par la Switch, Nintendo n’a pas à se presser concernant la sortie d’une nouvelle console. Pourtant, on pouvait tout de même parier sur une sortie de cette prochaine machine dans les premiers mois de 2024, à l’instar de la Switch en son temps, notamment parce que l’on ignore quels seront les prochains jeux Nintendo majeurs après la sortie de Super Mario Bros Wonder.

Mais selon les sources de VGC, Nintendo serait plutôt en train de préparer une sortie pour la seconde moitié de 2024. Une sortie plus tardive que prévue afin de s’assurer de ne pas reproduire les erreurs commises par Sony et Microsoft. En somme, Nintendo souhaite être certain d’avoir assez de stock dès le lancement pour éviter les problèmes rencontrés par la PS5 et la Xbox Series X.

Pas d’OLED pour la « Switch 2 » ?

De plus, VGC est en mesure d’affirmer que cette prochaine console serait également hybride et donc utilisable en mode portable, ce qui ne surprendra personne. Mais on se demandait encore si Nintendo allait conserver un écran OLED ou non pour cette machine, et on apprend que ce ne serait pas le cas puisque cette nouvelle console disposerait d’un écran LCD.

Un choix motivé pour réduire les coûts de production, qui vont notamment grimper en flèche suite à l’obligation pour Nintendo d’augmenter le stockage interne de sa console, étant donné que les jeux modernes sont de plus en plus gourmands. On resterait sur le format des cartouches pour cette machine, sans doute pour assurer une transition en douceur avec la Switch même si la rétrocompatibilité des jeux n’est pas encore assurée.

On restera évidemment prudents face à ces bruits de couloir, même s’ils sont partagés par Andy Robinson de VGC, qui n’a pas pour habitude de jouer aux insiders du dimanche.