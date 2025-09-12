Neverness to Everness : Le RPG urbain montre quelques mini-jeux dans sa bande-annonce pour le Tokyo Game Show

Plus d’informations et de gameplay lors du salon japonais

Le titre de cette nouvelle bande-annonce de Neverness to Everness est on ne peut plus clair : « Next Stop: Tokyo », qui sert à montrer que le titre sera jouable du 25 au 28 septembre dans les allées du Tokyo Game Show. Hotta Studio n’hésite pas à rendre hommage à la ville de Tokyo via un petit sketch en fin de vidéo, tandis que le reste de la bande-annonce est un peu plus classique.

On y voit le fourre-tout qu’est ce nouveau gacha, qui entend bien proposer aussi bien des combats dynamiques que toutes sortes de mini-jeux, et même de la conduite, avec un passage qui fera forcément écho aux fans d’Initial D, dont la référence semble évidente ici.

Neverness to Everness est prévu sur PC, iOS, Android et PlayStation 5, et n’a pas encore de date de sortie. Peut-être que celle-ci sera justement annoncée lors du Tokyo Game Show ?