Neverness to Everness : Le RPG urbain montre quelques mini-jeux dans sa bande-annonce pour le Tokyo Game Show
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Comme chaque année depuis l’explosion de Genshin Impact, préparez-vous à une édition du Tokyo Game Show riche en gacha. Neverness to Everness fait partie de ceux qui intriguent le plus grâce à une dimension urbaine qui change de l’habituel cadre fantasy des jeux du genre, mais aussi parce qu’il est développé par Hotta Studio, qui a déjà fait ses armes sur Tower of Fantasy. Le studio n’a pas voulu attendre l’ouverture du salon japonais pour dégainer une nouvelle bande-annonce, qui sera aussi à montrer que le jeu sera présent au sein du salon japonais.
Plus d’informations et de gameplay lors du salon japonais
Le titre de cette nouvelle bande-annonce de Neverness to Everness est on ne peut plus clair : « Next Stop: Tokyo », qui sert à montrer que le titre sera jouable du 25 au 28 septembre dans les allées du Tokyo Game Show. Hotta Studio n’hésite pas à rendre hommage à la ville de Tokyo via un petit sketch en fin de vidéo, tandis que le reste de la bande-annonce est un peu plus classique.
On y voit le fourre-tout qu’est ce nouveau gacha, qui entend bien proposer aussi bien des combats dynamiques que toutes sortes de mini-jeux, et même de la conduite, avec un passage qui fera forcément écho aux fans d’Initial D, dont la référence semble évidente ici.
Neverness to Everness est prévu sur PC, iOS, Android et PlayStation 5, et n’a pas encore de date de sortie. Peut-être que celle-ci sera justement annoncée lors du Tokyo Game Show ?
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C