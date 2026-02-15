Neva: Prologue sortira très prochainement et nous racontera les origines de l’amitié entre Neva et Alba

Les origines d’un lien puissant mais fragile

Dans ce nouveau chapitre faisant office de prologue aux aventures dépeintes dans le jeu de base, Alba va rencontrer pour la première fois Neva et va devoir gagner sa confiance pour les guider toutes deux à travers les marais désolés et pour fuir les forces obscures qui les traquent. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir essayer ce nouveau chapitre puisque Neva: Prologue sortira le 19 février prochain au petit prix de 2,99€ sur Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam) et Mac App Store.

À noter que le prologue a été pensé pour être joué après avoir terminé le jeu principal et va en profiter pour introduire de nouveaux défis et trois nouveaux lieux, chacun avec des mécaniques de jeu uniques et de nouveaux ennemis à affronter (dont un boss unique dans chaque région), un beau programme pour tomber une nouvelle fois amoureux de cet univers enchanteur et onirique. Et, pour les plus acharnés, il faudra de nouveau trouver des défis cachés pour percer tous les secrets de ce nouveau chapitre.

Neva est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Notre test est d’ailleurs disponible pour vous faire craquer si vous hésitez à découvrir cette aventure.