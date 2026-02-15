Neva: Prologue sortira très prochainement et nous racontera les origines de l’amitié entre Neva et Alba
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Fin 2024 sortait Neva, le nouveau projet de Nomada Studio (Gris), une aventure envoûtante, poétique, émouvante et onirique, qui mettait en scène Alba et son animal aux pouvoirs mystérieux, Neva. Avec un score Metacritic de 87, Neva s’est classé parmi les meilleures aventures AA de cette année-là, et fort de ce constat, le studio a profité du State of Play du 12 février dernier pour annoncer la sortie très prochaine d’un DLC faisant office de Prologue aux aventures de ce duo atypique.
Les origines d’un lien puissant mais fragile
Dans ce nouveau chapitre faisant office de prologue aux aventures dépeintes dans le jeu de base, Alba va rencontrer pour la première fois Neva et va devoir gagner sa confiance pour les guider toutes deux à travers les marais désolés et pour fuir les forces obscures qui les traquent. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant de pouvoir essayer ce nouveau chapitre puisque Neva: Prologue sortira le 19 février prochain au petit prix de 2,99€ sur Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC (Steam) et Mac App Store.
À noter que le prologue a été pensé pour être joué après avoir terminé le jeu principal et va en profiter pour introduire de nouveaux défis et trois nouveaux lieux, chacun avec des mécaniques de jeu uniques et de nouveaux ennemis à affronter (dont un boss unique dans chaque région), un beau programme pour tomber une nouvelle fois amoureux de cet univers enchanteur et onirique. Et, pour les plus acharnés, il faudra de nouveau trouver des défis cachés pour percer tous les secrets de ce nouveau chapitre.
Neva est déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch. Notre test est d’ailleurs disponible pour vous faire craquer si vous hésitez à découvrir cette aventure.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 15/10/2024