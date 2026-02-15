Neva: Prologue sortira très prochainement et nous racontera les origines de l’amitié entre Neva et Alba

Fin 2024 sortait Neva, le nouveau projet de Nomada Studio (Gris), une aventure envoûtante, poétique, émouvante et onirique, qui mettait en scène Alba et son animal aux pouvoirs mystérieux, Neva. Avec un score Metacritic de 87, Neva s’est classé parmi les meilleures aventures AA de cette année-là, et fort de ce constat, le studio a profité du State of Play du 12 février dernier pour annoncer la sortie très prochaine d’un DLC faisant office de Prologue aux aventures de ce duo atypique.

neva: prologue

Neva
Neva
pc
ps5
xbox series
switch
ps4

Date de sortie : 15/10/2024

Sur le même thème

Test Neva – Sans détour, le nouveau chef-d’œuvre des créateurs de Gris

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Test Neva – Sans détour, le nouveau chef-d’œuvre des créateurs de Gris

Le magnifique Neva aura droit à une édition physique et une Deluxe en 2025, voici où précommander

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Le magnifique Neva aura droit à une édition physique et une Deluxe en 2025, voici où précommander

Le sublime Neva, le prochain jeu des créateurs de GRIS, sortira à la mi-octobre

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Le sublime Neva, le prochain jeu des créateurs de GRIS, sortira à la mi-octobre

Aperçu Neva – Premier coup d’œil sur cette amitié profonde qui souhaite triompher des ténèbres

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Aperçu Neva – Premier coup d’œil sur cette amitié profonde qui souhaite triompher des ténèbres
