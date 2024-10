Le magnifique Neva aura droit à une édition physique et une Deluxe en 2025, voici où précommander

On Neva pas louper la boîte

Après nous avoir bouleversé avec le poignant GRIS, les artistes du studio Nomada reviennent avec une nouvelle production qui semble toute aussi saisissante : Neva. Disponible depuis peu sur consoles et PC en numérique, le titre prend place dans un univers autrefois magique mais désormais à l’agonie, où l’on va y suivre une jeune femme étrangement liée à un louveteau. Aujourd’hui, on apprend l’existence d’une version physique.

En effet, Devolver Digital, le développeur Nomada Studio et Maximum Entertainment France viennent d’annoncer leur collaboration pour publier une boîte sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Si les joueurs et joueuses Xbox sont une nouvelle fois boudées, on note que cette version sera déclinée en deux éditions : la standard et l’édition Deluxe qui inclut une boîte collector, un artbook de 88 pages et la bande-son sur CD (et aussi en numérique).

Les précommandes viennent d’ouvrir sur Amazon et la Fnac et les éditions seront vendues respectivement à 34.99€ et 54.99€. Une date de sortie est déjà donnée puisque ces versions physiques seront commercialisées le 14 mars 2025. Vous pouvez dès à présent réserver votre exemplaire. Qu’en pensez-vous ?