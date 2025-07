NBA 2K26 nous donne plusieurs rendez-vous pour présenter ses futures nouveautés

La roadmap vers le panier

Afin de faire doucement grimper l’engouement d’ici à la sortie, 2K Games va dévoiler des informations sur son jeu de basket au compte-goutte. On aura ainsi l’occasion de découvrir le gameplay puis les différents modes de jeu, avec un focus sur les nouveautés attendues.

Voici le planning des futures présentations qui auront lieu pendant toute la période estivale

Gameplay : semaine du 28 juillet

: semaine du 28 juillet Mon Joueur : semaine du 4 août

: semaine du 4 août Présentation générale : semaine du 4 août

: semaine du 4 août MyTeam : semaine du 11 août

: semaine du 11 août The W : semaine du 11 août

: semaine du 11 août Ma Carrière : semaine du 18 août

: semaine du 18 août MyNBA : semaine du 18 août

: semaine du 18 août La Ville : semaine du 25 août

Certaines mauvaises langues diront qu’il manque une présentation centrée sur les microtransactions mais on ne doute pas que l’éditeur saura nous en abreuver au lancement, comme c’est le cas chaque année. Pour rappel, NBA 2K26 est attendu pour le 5 septembre 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et Switch 2. Une semaine plus tôt pour les personnes qui précommandent l’édition Superstar ou Leave no Doubt.