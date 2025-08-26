NBA 2K26 : Voici la liste des musiques, Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan et Ice Cube au programme de la tracklist
Publié le :
Rédigé par Julien Blary
Comme tout bon jeu de sport moderne qui se respecte, NBA 2K26 profite d’une bande-son jonchée d’invités et d’artistes plus ou moins connus. Cette nouvelle itération ne déroge pas à la règle et à quelques jours de son lancement, 2K Games et son studio de développement lèvent le voile sur la tracklist. Voici toutes les musiques attendues sur le jeu.
La playlist musicale dévoilée
En attendant sa commercialisation prévue la semaine prochaine, le 5 septembre 2025 sur PC et toutes les consoles, NBA 2K26 dévoile tous les morceaux qui vont composer sa tracklist. Au programme, des titres récents et dans le thème, notamment Kendrick Lamar, Metro Boomin, Travis Scrott mais aussi quelques genres différents, avec du Green Day, Blur et Chemical Brothers.
Pour les plus impatients, sachez que la bande-son est déjà disponible sur les plateformes musicales, telles que Apple Music et Spotify, si jamais vous voulez déjà les écouter.
Voici le tracklist de NBA 2K26 :
- “tv off” de Kendrick Lamar feat. lefty g**play
- “Type S***” de Future, Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti
- “C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me)” de Wu-Tang Clan
- “STILL IN THE PAINT” de Denzel Curry feat. LAZER DIM 700 & Bktherula
- “Make ‘Em Say Ugh” de Master P, Silkk The Shocker, Mia X, & Fiend
- “CATFISH” de Doechii
- “Song 2” de Blur
- “When I Come Around” de Green Day
- “NEW DROP” de Don Toliver
- “Embrace It” de Ndotz
- “Neverender” de Justice feat. Tame Impala
- “MUTT” de Leon Thomas
- “You Know How We Do It” de Ice Cube
- “Fall Back” de Lithe
- “Boogieman” de EBK Jaaybo
- “The Largest” de BigXthaPlug
- “What I Got” de Sublime
- “Lean Back” de Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma
- “Bali” de 88GLAM feat. NAV
- “Insane in the Brain” de Cypress Hill
- “2 Slippery” de Luh Tyler feat. BossMan Dlow
- “Homebody” de Rob49
- “Feelin’ Myself” de Mac Dre
- “Bad Choices” de Larry June, 2Chainz & The Alchemist
- “86 Sentra” de NxWorries, Anderson .Paak, & Knxwledge
- “Sinner” de Samara Cyn
- “PUSH 2 START” de Tyla
- “Back On 74” de Jungle
- “Lose Control” de EARTHGANG, Jafunk, and Young Franco
- “Certified” de Coast Contra, Masta Ace, & Marco Polo
- “WE ON GO” de BIA
- “Law N Order” de GELO
- « 八方來財” de SKAI ISYOURGOD
- “Team Tomodachi” de Yuki Chiba
- “Wars & Rumors of Wars (Freestyle)” de Mick Jenkins
- “Connected” de Stereo MCs
- “Block Rockin’ Beats” de Chemical Brothers
- “Jam On It” de Newcleus
- “Big Stepper” de Real Farmer
- “NIGHTWALKING” de GANS
- “Carnival” de Vona Vella
- “Ride On” de Evan Williams
- “REVIVAL” de The Lamonts
Date de sortie : 05/09/2025