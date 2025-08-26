NBA 2K26 : Voici la liste des musiques, Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan et Ice Cube au programme de la tracklist

La playlist musicale dévoilée

En attendant sa commercialisation prévue la semaine prochaine, le 5 septembre 2025 sur PC et toutes les consoles, NBA 2K26 dévoile tous les morceaux qui vont composer sa tracklist. Au programme, des titres récents et dans le thème, notamment Kendrick Lamar, Metro Boomin, Travis Scrott mais aussi quelques genres différents, avec du Green Day, Blur et Chemical Brothers.

Pour les plus impatients, sachez que la bande-son est déjà disponible sur les plateformes musicales, telles que Apple Music et Spotify, si jamais vous voulez déjà les écouter.

Voici le tracklist de NBA 2K26 :