Nacon viendra à nouveau nous présenter son catalogue dans sa Nacon Connect début mars

Quels jeux seront au programme ?

Une nouvelle conférence peut être ajoutée à votre agenda puisque la prochaine Connect sera diffusée le 6 mars prochain à 19 heures, heure de Paris. Un bref teaser nous montre ce à quoi il faut s’attendre, même si des surprises seront évidemment au rendez-vous.

Ce que l’on peut deviner ici, c’est que Hell is Us fera partie de cette conférence et devrait nous montrer plus de gameplay, après nous avoir précisé sa date de sortie lors du dernier State of Play. Ravenswatch viendra certainement donner de ses nouvelles avec les futures mises à jour à venir, tandis que le tout fraichement dévoilé Edge of Memories pourra lui aussi être présenté avec un peu plus de détails. À voir ce que l’éditeur aura à nous dire pour Test Drive Unlimited Solar Crown, ainsi que pour RoboCop: Rogue City qui est étonnamment mis en avant ici.

Si vous n’avez pas prévu de suivre tout cela en direct, vous retrouverez toutes les informations à propos de cette Nacon Connect sur notre site après la diffusion de l’émission.