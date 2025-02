Edge of Memories : Le studio derrière Edge of Eternity revient avec un nouvel action-RPG édité par Nacon

Avec des invités de choix pour la bande-son

Allez savoir, peut-être que comme le font les Final Fantasy, Midgar Studio souhaite que sa saga des « Edge of » bouscule ses fondamentaux à chaque épisode. Car Edge of Memories ne partage pas énormément de point commun avec le précédent jeu du studio, étant donné que l’on est ici en face d’un action-RPG plus nerveux avec des combats en temps réel et une toute nouvelle direction artistique, bien plus colorée. Le jeu a été révélé chez IGN avec une première bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous.

Edge of Memories nous fera voyager à travers le continent d’Avaris pour le débarrasser de sa corruption, avec un monde qui changera au fur et à mesure de votre progression. On y incarnera Eline, qui possède un pouvoir étrange qui serait capable de mettre fin à l’apocalypse qui se profile à l’horizon. Elle sera aidée par Kanta, un prince chaman, ainsi que par son mentor Ysoris.

Pour les besoins de ce nouveau projet, Midgar Studio a fait appel à un grand nom de la scène japonaise, ce qui semble être une coutume pour les RPG français contemporains. Derrière la bande-son du jeu principalement gérée par Cedric Menendez, on retrouvera ainsi Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenoblade) qui a composé le thème final, avec Mariam Abounnasr (Xenoblade). Emi Evans (NieR Automata) viendra aussi poser sa voix sur ce thème.

Pas encore de date annoncée pour ce Edge of Memories, qui sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.