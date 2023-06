Moving Out 2 : Version physique confirmée pour le jeu de déménagement, voici où précommander

Où précommander Moving Out 2 ?

Si le concept vous fait directement penser à Overcooked, c’est normal, le pitch initial est relativement proche : un jeu coopératif, coloré, basé sur une physique rigolote, où l’objectif est de terminer de courts niveaux le plus rapidement possible. Le tout bien sûr, à travers un jeu qui favorise les soirées sur le canapé, aussi bien pour coopérer que pour détruire des amitiés. Sauf que dans Moving Out, on remplace les bons petits plats par des cartons, où les joueurs et joueuses doivent déménager le plus vite possible à travers des cartes particulièrement loufoques.

Aujourd’hui, nous avons la confirmation que cette suite aura bien droit à une édition physique. C’est d’ailleurs le distributeur français Just for Games qui s’occupera de la distribution dans nos contrées. Pour une petite quarantaine d’euros, il est ainsi possible de mettre la main sur une version boîte, disponible en précommande dès maintenant. Par contre, toujours aucune date de sortie. Si Moving Out 2 est toujours prévu pour 2023, il faudra attendre pour connaître précisément le RDV. Il sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch.