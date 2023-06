Moving Out 2 : Préparez vos cartons, le déménagement est prévu le 15 août

Les déménageurs de l’extrême

Il avait récemment confirmé une version physique, Moving Out 2 a désormais une date de sortie logée au 15 août 2023. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, avec une démo bientôt jouable dans le cadre du traditionnel festival Steam, c’est-à-dire le 19 juin. Et histoire de fêter ça, l’éditeur a publié une nouvelle bande-annonce qui nous remontre le concept.

Plus complet, plus fou, plus absurde, cette suite nous demandera une nouvelle fois de coopérer pour déménager des maisons et autres manoirs. Très proche d’un Overcooked dans son concept avec sa physique à maîtriser et son gameplay que l’on prend directement en main, Moving Out 2 est indéniablement ce genre de titres pensé pour les soirées sur le canapé. Il sera d’ailleurs aussi possible de jouer en ligne cette fois-ci, avec la présence du cross-play.