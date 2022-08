Moving Out 2 annoncé, les déménageurs reviendront en 2023 pour une suite

C’était le moment plus coloré et détendu de la conférence de la gamescom : Team17 est passé pour nous officialiser Moving Out 2, une suite au jeu de déménagement, qui arrivera l’année prochaine pour occuper nos soirées sur le canapé entre proches. Une première bande-annonce a été dévoilée, et l’annonce s’accompagne surtout d’une très bonne nouvelle.

Nouveau déménagement prévu

Dans les grandes lignes, cette suite ne bouleversera pas sa formule. Prenez Overcooked, changez les plats pour des cartons, et vous obtenez Moving Out. Le premier opus avait était plutôt bien accueilli et se présente comme le parfait party-game pour jouer en famille ou avec des amis. Cependant, si l’on peut logiquement s’attendre à une nouvelle aventure avec de nouveaux niveaux et des personnages inédits, l’ajout le plus important est le multijoueur en ligne. Là où le premier volet ne se cantonner qu’au local, ici, on pourra faire les deux et donc jouer facilement avec d’autres personnes.

Pour l’instant, Moving Out 2 n’a pas de date de sortie mais il devrait arriver courant 2023. Pour les plateformes, il sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch.