Aperçu Moving Out 2 – Un déménagement encore plus dingue et fun ?

Après Moving Out premier du nom qui fut sympathique, voilà que Moving Out 2, annoncé en amont de la Gamescom, faisait acte de présence au salon allemand. Avons-nous là un nouvel opus encore plus fou et créatif ? Premier élément de réponse sur cet aperçu, en attendant la sortie annoncée pour l’année prochaine.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à Moving Out 2 durant 15 minutes, le temps de faire trois niveaux. Le titre a été testé sur PC à la manette.

Un déménagement encore plus technique et chaotique

Manette en mains, nous avons joué en coopération à deux sur les trois niveaux présentés. Le premier faisait office de tutoriel, et les deux suivants nous ont permis de voir à quel point Moving Out 2 a voulu implémenter des nouveautés, nous semblant assez légères. Mais avant d’aborder cela, il faut savoir que l’on retrouve la possibilité de gifler nos comparses, mais également de balancer les objets.

Soit des mécaniques connues du premier opus, mais sachez que les développeurs ont voulu aller plus loin, en ajoutant à ce système de claques des éléments du décors avec lesquels interagir. Cela pouvait être des murs à casser, voire activer des mécanismes pour faire apparaitre un robot déménageur pouvant vous aider à ranger le nombre d’objets indiqués dans le camion le plus vite possible.

Concrètement, ce sera l’une des grosses nouveautés du soft, en plus d’un aspect encore plus puzzle sur le level-design. Attendez-vous ainsi à avoir des niveaux où la coopération sera primordiale, mais également d’autres qui seront littéralement en mouvement, un peu à la manière d’un Overcooked finalement.

En clair, nous n’avons pas vu de grosse révolution sur le gameplay. Toutefois, sachez qu’il y aura quand même pas moins de 60 niveaux, de quoi nous laisser le temps de vérifier si Moving Out 2 ne sera pas trop répétitif sur la longueur, s’il parviendra à se renouveler et s’il ne sera pas trop crispant par moments. En tout cas pour l’instant, le fun est largement privilégié, ce qui est déjà bon signe.

Un contenu plus costaud par rapport au premier Moving Out

Moving Out 2 embarquera un mode histoire, comme ce fut le cas sur le premier volet. Le développeur présent sur place n’a pas voulu en dire plus, mais ce que l’on doit savoir, c’est que le fil rouge de Moving Out 2 s’annonce encore plus fou que sur le premier opus. En supplément de ce mode de jeu et aussi d’un tutoriel qui nous a paru bien expliqué, un mode scoring sera de la partie. Ce dernier consistera à rentrer dans le camion le plus d’éléments possible dans un temps imparti.

En somme, un mode de jeu pensé pour les amateurs de scoring. Notez qu’évidemment, vous retrouverez du multijoueur. Le titre sera jouable jusqu’à quatre en local ou en ligne, promettant des parties assez agréables. Par ailleurs, Moving Out 2 devrait avoir un contenu plus que décent pour nous contenter.

Nous terminons tout de même sur son esthétique, proche du premier Moving Out. On retrouve des graphismes très colorés et chatoyants. Ce n’est pas non plus une claque mais le côté mignon du soft est aguicheur, et l’expérience est fluide. Sur ce côté là rien à dire, c’est du solide.