Mortal Kombat 1 : Les combattants du premier Season Pass déjà en fuite avec Peacemaker et Homelander ?

Des DLC potentiels qui donnent envie

La branche italienne du revendeur a été un peu trop loquace puisque sur la fiche du jeu, on a pu y voir la mention de tout le contenu de ce premier Season Pass. Si tout cela reste encore à confirmer du côté de chez Warner Bros et NetherRealm Studio, on peut tout de même se dire que cette liste doit coller à la réalité. Parmi les 6 combattants en plus, on retrouverait donc :

Quan Chi

Omni Man

Ermac

Peacemaker

Takeda

Homelander

Quelques noms doivent ici résonner chez les fans de Mortal Kombat, mais on y trouve surtout trois invités en provenance d’autres licences. Et, Mortal Kombat oblige, que des brutes assoiffées de sang, avec sans doute le plus sage du lot qui est Peacemaker, anti-héros/vilain de l’univers DC, incarné tout récemment à l’écran par John Cena dans la série du même nom et dans The Suicide Squad (le bon film, pas celui avec Jared Leto et Will Smith).

On note aussi la présence de Homelander, le personnage désormais culte de la série The Boys, incarné par Antony Starr dans l’adaptation d’Amazon Prime. Et enfin, celle d’Omni-Man, père de Mark Grayson alias Invincible, de la série de comics du même nom (et de la géniale adaptation en animé sur Amazon Prime. Deux personnages extrêmement violents que l’on a hâte de voir en jeu.

Du côté des personnages Kameo, qui seront des combattants de soutien, on retrouverait :

Tremor

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Ferra

La présence de Johnny Cage peut étonner étant donné qu’il est aussi censé être dans le casting de personnages jouables, mais cela reste à confirmer. En tout cas, il profitera d’un skin Jean-Claude Van Damme, et avec ça, Homelander et Omni-Man peuvent trembler.

Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre prochain sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.