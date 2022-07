Accueil » Actualités » Minecraft : Mojang dit non aux NFT et à la blockchain, et c’est tant mieux

La mode des NFT et de la blockchain tente de se propager à travers le domaine des jeux vidéo depuis ces derniers mois, mais en dehors de rares cas, toutes les tentatives d’instaurer cette technologie sont tombées à l’eau très rapidement, et ce n’est pas Ubisoft qui dira le contraire. De plus en plus de studios expriment leur scepticisme face à ces pratiques, et on attend encore de savoir ce que certains géants de l’industrie peuvent penser à ce sujet. Mojang, qui est derrière Minecraft, a quant à lui pris position de manière très claire.

Pas de NFT dans Minecraft

Minecraft est aujourd’hui bien plus qu’un jeu, c’est une plateforme à part entière qui attire un public de tout âge, et pourrait donc être un terreau particulièrement fertile pour tout ce qui est lié à la blockchain. Il est facile de voir comment les NFT pourraient être intégrés dans Minecraft, mais Mojang est très clair à ce sujet, ça n’arrivera pas :

« Récemment, nous avons reçu des commentaires de membres de la communauté demandant des éclaircissements et de la transparence concernant la position de Mojang Studios et Minecraft sur les NFT (jetons non fongibles) et la blockchain. Alors que nous sommes en train de mettre à jour nos directives d’utilisation de Minecraft pour offrir des conseils plus précis sur les nouvelles technologies, nous voulions profiter de l’occasion pour partager notre point de vue selon lequel les intégrations de NFT avec Minecraft ne sont généralement pas quelque chose que nous prendrons en charge ou que nous autoriserons. »

Mojang ne veut pas fragmenter la communauté

Mojang précise alors ne pas vouloir diviser sa communauté, en s’assurant que tout le monde puisse avoir accès au même contenu, alors que les NFT introduisent forcément des barrières liées à la spéculation.

Le studio indique alors que la blockchain ne sera pas autorisée dans ses applications liées à Minecraft, et qu’aucun mod ne peut être créé pour utiliser du contenu Minecraft comme un NFT. Autrement dit, Mojang n’aime pas les cette technologie (et on les comprend) :

« La mentalité spéculative de tarification et d’investissement autour des NFT détourne l’attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs. Nous craignons également que certains NFT tiers ne soient pas fiables et puissent finir par coûter cher aux joueurs qui les achètent. »

Un discours que l’on aimerait entendre chez bien plus d’éditeurs (coucou Square Enix), mais en attendant, il est tout de même rassurant de voir qu’un tel mastodonte prenne position contre les NFT.