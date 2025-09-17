MindsEye : L’acteur principal du jeu revient sur l’échec du projet et a eu peur de ne plus être employé dans l’industrie

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Alex Hernandez n’a pas beaucoup de chance. Ou disons plutôt qu’il n’a pas beaucoup de flair. Déjà présent au casting du mal-aimé Mafia III, l’acteur effectuait il y a peu son retour dans le rôle principal de MindsEye, qui a été un échec encore plus retentissant. De quoi en décourager plus d’un, et même s’il prend cela avec humour, sa dernière interview chez FRVR (relayé par IGN) montre que l’expérience a été difficile à vivre.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de MindsEye
MindsEye
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 10/06/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Le lancement de MindsEye a été si catastrophique qu’IO Interactive pourrait arrêter de jouer le rôle d’éditeur

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le lancement de MindsEye a été si catastrophique qu’IO Interactive pourrait arrêter de jouer le rôle d’éditeur

Leslie Benzies a l’espoir de relancer MindsEye tout en pensant qu’il y a eu des « saboteurs » en interne et en externe

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Leslie Benzies a l’espoir de relancer MindsEye tout en pensant qu’il y a eu des « saboteurs » en interne et en externe

Test MindsEye – Un univers futuriste au service d’un jeu bloqué dans le passé

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Test MindsEye – Un univers futuriste au service d’un jeu bloqué dans le passé

MindsEye : Le studio Build A Rocket Boy serait en train de licencier plus d’une centaine d’employés après le lancement raté

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : Le studio Build A Rocket Boy serait en train de licencier plus d’une centaine d’employés après le lancement raté
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

MindsEye : L’acteur principal du jeu revient sur l’échec du projet et a eu peur de ne plus être employé dans l’industrie
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : L’acteur principal du jeu revient sur l’échec du projet et a eu peur de ne plus être employé dans l’industrie
Annapurna Interactive annonce à son tour un showcase pour le Tokyo Game Show
Image d\'illustration pour l\'article : Annapurna Interactive annonce à son tour un showcase pour le Tokyo Game Show
Selon Hideki Kamiya, Scalebound n’aurait pas été le même s’il avait été sous l’aile d’un éditeur japonais
pc
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Selon Hideki Kamiya, Scalebound n’aurait pas été le même s’il avait été sous l’aile d’un éditeur japonais
Lollipop Chainsaw RePOP sortira une version Switch 2 native en novembre
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Lollipop Chainsaw RePOP sortira une version Switch 2 native en novembre
Little Nightmares III sort sa démo et vous donne un aperçu du cauchemar qu’il vous réserve
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Little Nightmares III sort sa démo et vous donne un aperçu du cauchemar qu’il vous réserve
PS5 : La nouvelle mise à jour centrée sur la manette DualSense arrive aujourd’hui
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : PS5 : La nouvelle mise à jour centrée sur la manette DualSense arrive aujourd’hui
Ghost of Yotei fait la part belle à l’action dans une nouvelle vidéo pleine d’hémoglobine
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei fait la part belle à l’action dans une nouvelle vidéo pleine d’hémoglobine
Traque sur Awaji, le DLC d’Assassin’s Creed Shadows, est désormais disponible
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Traque sur Awaji, le DLC d’Assassin’s Creed Shadows, est désormais disponible
En accès anticipé depuis plus de 4 ans, Valheim va sortir sur PS5 en 2026
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : En accès anticipé depuis plus de 4 ans, Valheim va sortir sur PS5 en 2026
Un remake de Trails in the Sky: Second Chapter devrait bien voir le jour
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un remake de Trails in the Sky: Second Chapter devrait bien voir le jour
Blue Protocol: Star Resonance, le spin-off basé sur un MMO qui n’a pas fonctionné, sortira le mois prochain
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Blue Protocol: Star Resonance, le spin-off basé sur un MMO qui n’a pas fonctionné, sortira le mois prochain
Xbox Game Pass : Hades, Visions of Mana, Endless Legend 2 et plein d’autres jeux arrivent dans le catalogue
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Hades, Visions of Mana, Endless Legend 2 et plein d’autres jeux arrivent dans le catalogue
Fallen Fates : Le prochain jeu du studio derrière Astral Ascent aura de beaux invités et ouvre son Kickstarter cette semaine
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fallen Fates : Le prochain jeu du studio derrière Astral Ascent aura de beaux invités et ouvre son Kickstarter cette semaine
Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Overwatch 2 : La collaboration avec Persona 5 se dévoile avec 5 costumes inédits
Battlefield 6 : EA a eu du mal à développer la version Xbox Series S du jeu, mais cela l’a aidé à améliorer l’optimisation
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : EA a eu du mal à développer la version Xbox Series S du jeu, mais cela l’a aidé à améliorer l’optimisation
Muzan sera bientôt jouable dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pour fêter la sortie du film
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Muzan sera bientôt jouable dans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 pour fêter la sortie du film
Clair Obscur: Expedition 33 aurait atteint les 4,4 millions de ventes
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 aurait atteint les 4,4 millions de ventes
Le directeur créatif de Hell is Us revient sur les complications liées à la sortie surprise de Hollow Knight Silksong
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le directeur créatif de Hell is Us revient sur les complications liées à la sortie surprise de Hollow Knight Silksong
Chez Sony, le format du physique est de plus en plus en déclin
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Sony, le format du physique est de plus en plus en déclin
Palworld : La version 1.0 du jeu est maintenant prévue pour sortir en 2026
pc
ps5
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Palworld : La version 1.0 du jeu est maintenant prévue pour sortir en 2026
EA Sports FC 26 : Voici l’énorme bande-son avec The Cure et Ed Sheeran et où l’écouter
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 : Voici l’énorme bande-son avec The Cure et Ed Sheeran et où l’écouter
La version Switch 2 de Final Fantasy VII Remake tiendra sur une Game-Key Card et vous demandera beaucoup d’espace
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La version Switch 2 de Final Fantasy VII Remake tiendra sur une Game-Key Card et vous demandera beaucoup d’espace
On a joué à Styx: Blades of Greed, une future référence de l’infiltration ?
pc
xbox series
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : On a joué à Styx: Blades of Greed, une future référence de l’infiltration ?
Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 n’est pas certain de sortir en 2026
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 n’est pas certain de sortir en 2026