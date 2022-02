Mina the Hollower, le nouveau jeu des créateur de Shovel Knight, est annoncé sur toutes les consoles

Hier soir, Yacht Club Games tenait une présentation qui a permis de lever le voile sur quelques projets en lien avec Shovel Knight, dont du contenu en plus pour Shovel Knight Pocket Dungeon, mais on a surtout appris l’existence d’une toute nouvelle licence, Mina the Hollower Le titre, visiblement inspiré par les jeux 8-bits d’antan, s’est présenté avec une première bande-annonce et de nombreux détails.

On continue de creuser

Le titre sera donc axé sur l’action et l’aventure avec une esthétique pixel-art héritée de la Game Boy Color, où l’on contrôlera Mina, qui va essayer tant bien que mal de sauver une île maudite en se frayant un chemin face à des monstres et toutes sortes d’ennemis, et en rencontrant de nombreux personnages sur sa route.

On découvre ici les premières images du titre, qui passera par la case Kickstarter, mais pas de panique, le jeu a déjà atteint son objectif. Sur les 276 282 € demandés, le studio en a déjà reçu 330 355 € à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, de quoi assurer une sortie garantie pour le titre, dans les meilleures conditions possibles.

Mina the Hollower sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.