L’adorable Tunic va avoir droit à son édition physique avec un vrai manuel d’instructions

Tunic aura été pour beaucoup l’une des expériences les plus marquantes de l’année 2022, et sans doute à raison. Le jeu indépendant a apporté un vrai vent de fraîcheur à la formule du Zelda-like avec des énigmes bien pensées et une vraie envie de nous faire explorer son monde accompagné de son héros à la bouille adorable. Rien de plus réjouissant que de voir ce titre débarquer prochainement en version physique afin qu’il s’ouvre à un nouveau public ainsi qu’aux collectionneurs qui n’attendaient que ça pour le découvrir.

Un vrai manuel physique en bonus

C’est grâce à Just For Games et Fangamer que cette édition physique va voir le jour, mais seulement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Elle sera disponible dès le 28 juillet prochain.

D’ici là, on peut déjà s’intéresser à ce qu’elle va contenir car non, il ne s’agira pas d’une simple édition physique avec le jeu, on parle ici d’une édition Deluxe. Voici ce qu’elle contiendra :

Un manuel des commandes et des concepts, contenant des illustrations conceptuelles bonus

Une carte/mini-affiche dépliante

Des autocollants

Un code de téléchargement numérique de la bande originale du jeu

La copie intégrale et grand format (13 cm x 10 cm) du manuel d’instructions du jeu

Ce dernier bonus devrait grandement intéresser les fans du jeu, qui savent à quel point le manuel d’instructions fait partie intégrante de l’aventure de Tunic. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre exemplaire sur le site de Just For Games.