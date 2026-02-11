MercurySteam retente sa chance avec Blades of Fire, qui revient avec une version 2.0 et une version Steam

Une version améliorée pour se forger une meilleure réputation

Même avec des deals qui peuvent se montrer alléchants sur l’Epic Games Store, se priver d’une sortie sur Steam semble être plus que contre-productif aujourd’hui. Sortir sur la plateforme de Valve d’entrée de jeu n’aurait peut-être pas sauvé les meubles pour Blades of Fire, mais le titre aurait peut-être fait un peu plus de bruit. Il faut croire que cette exclusivité chez Epic Games avait pour but de durer un an, puisque juste avant le premier anniversaire du jeu, Blades of Fire débarquera sur Steam le 14 mai prochain, et sera directement compatible Steam Deck.

En plus de cette version Steam qui permettra peut-être de faire grandir l’audience du jeu, Blades of Fire se dotera d’une version 2.0 gratuite qui sera aussi disponible sur les autres plateformes, comme sur PS5 et Xbox Series.

Cette nouvelle mouture offrira pas mal de nouveautés comme un mode New Game+, un mode Photo, un mode pour réaffronter tous les boss, ainsi que des skins d’armes en plus et des fonctionnalités inédites, comme une transmutation pour transformer certains matériaux. On retrouvera également quelques améliorations visuelles à l’image des animations qui seront améliorées, et la possibilité de mieux réattribuer les touches via le combo clavier/souris. À voir si tout cela permettra à MercurySteam de rentrer un peu plus dans ses frais avec ce projet.