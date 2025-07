Blades of Fire, le dernier jeu de MercurySteam, est un échec commercial pour son éditeur

Un marché trop concurrentiel pour cette nouvelle licence

On a beau penser que le marché des AA est sur un comeback grâce à des succès importants comme celui de Clair Obscur: Expedition 33, il ne faut pas oublier que ce marché reste encore très périlleux pour la grande majorité des productions. MercurySteam en a fait les frais avec Blades of Fire, qui n’a pas obtenu les ventes espérées et qui est accusé par Digital Bros d’être l’une des causes majeures d’une perte d’au moins 10 millions de dollars pour la maison mère de 505 Games.

Les résultats sont clairement en dessous des attentes, Digital Bros évoquant un lancement sur un marché complexe avec beaucoup de sorties et la difficulté de lancer une nouvelle licence, même lorsqu’elle est (relativement) bien reçue par la critique et le public (le jeu récolte la note 71 sur Metacritic, 82 du côté du public).

« Le marché du jeu vidéo reste affecté par une dynamique concurrentielle difficile, alimentée par une offre excédentaire de nouveautés et des consommateurs de plus en plus sélectifs. Ces conditions rendent particulièrement difficile le lancement réussi de nouveaux titres et le développement de modèles de prévision fiables permettant de prévoir avec précision les ventes et les volumes au lancement. »

Blades of Fire est sorti durant un mois avec une concurrence importante, entre Elden Ring Nightreign, DOOM: The Dark Ages et bien d’autres jeux qui ont attiré l’attention. Il n’a pas non plus été aidé par une exclusivité Epic Games Store qui l’a sans doute encore un peu plus invisibilisé, quand on connaît l’importance de Steam aujourd’hui. Espérons que MercurySteam ne soit pas trop secoué financièrement pas cet échec et que des licenciements ne sont pas à prévoir.