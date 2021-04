Mass Effect Legendary Edition : Une vidéo comparative pour montrer les changements graphiques

Un mois seulement nous sépare de la sortie de Mass Effect Legendary Edition, prévu pour le 14 mai et qui vient tout juste de passer gold. Le titre a encore pas mal de choses à nous montrer pour constater à quel point ce remaster fait du bien à la trilogie, et une nouvelle vidéo nous donne un aperçu des améliorations graphiques apportées.

Une vidéo qui compare l’avant/après

On a récemment eu droit à des précisions sur les améliorations de gameplay que ce remaster allait implémenter, notamment dans le premier épisode, et c’est au tour de l’aspect graphique de montrer le travail abattu.

Une chose est sûre, le remaster promet d’être bien moins sombre que les jeux originaux, avec des meilleurs effets de lumière, des modèles 3D plus affinés et un rendu global plus appréciable pour nos yeux.

Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 14 mai prochain.