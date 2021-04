Mass Effect Legendary Edition passe gold et prépare sa sortie

Mass Effect Legendary Edition s’est fait attendre et il aura fallu être patient avant son officialisation de la part d’Electronic Arts et de BioWare, qui est arrivée après des mois de rumeurs. Mais l’attente est désormais presque terminée, puisque le remaster de la trilogie est visiblement prêt à sortir.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It's been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that's you're thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi

— Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021