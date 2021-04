Mass Effect Legendary Edition détaille ses changements (gameplay, équilibrage…)

Mass Effect Legendary Edition a beaucoup fait parler de lui lorsque l’on a appris que certains plans concernant le personnage de Miranda seraient modifiés, mais ce n’est là qu’une infime partie des changements qui seront opérés par ce remaster. Afin de donner plus détails sur les améliorations de cette compilation, Bioware a publié un long post de blog dans lequel on trouve de nombreuses informations. On vous résume tout juste ici.

La liste des changements de gameplay

Ici, Bioware se concentre avant tout sur les changements apportés au gameplay et à l’équilibrage des trois jeux, et promet de nous reparler des graphismes la semaine prochaine. En attendant, une vidéo d’IGN permet d’admirer le changement entre la version remastérisée et les titre d’origine.

Le premier Mass Effect fait peau neuve, les deux autres s’améliorent

Tout d’abord, concernant les combats, c’est Mass Effect premier du nom qui bénéficiera du plus grand soin. N’attendez pas pour autant que le jeu calque son gameplay à celui des suites, mais la précision des armes a été revue, avec une meilleure gestion du flou du réticule et de l’effet de balancement.

La vue au viseur et l’aide a la visée ont été également améliorées. Les capacités ont eu droit à un rééquilibrage. Voici la liste des changements apportés au premier épisode :

Shepard peut maintenant sprinter pour fuir un combat .

. Les attaques au corps à corps sont désormais déclenchées en appuyant sur une touche au lieu de se produire automatiquement en cas de proximité avec un ennemi.

au lieu de se produire automatiquement en cas de proximité avec un ennemi. La précision et le maniement des armes ont été significativement améliorés. Le flou du réticule est mieux contrôlé. Le fusil de précision ne subit plus d’effet de balancement. La vue au viseur et la fonctionnalité de visée précise ont été optimisées. L’aide à la visée pour l’acquisition de cible a été améliorée.

ont été significativement améliorés. Tous les ennemis peuvent désormais subir des dégâts à la tête dans le premier jeu Mass Effect. Jusqu’ici, ce n’était pas le cas pour certains ennemis, y compris des humanoïdes.

dans le premier jeu Mass Effect. Des modificateurs de munitions (anti-organiques, anti-synthétiques, etc.) peuvent désormais apparaître tout au long du jeu. Auparavant, ce n’était plus le cas dans les niveaux de jeu supérieurs. Il est également possible d’en acheter auprès des marchands.

Toutes les armes peuvent être utilisées par n’importe quelle classe sans pénalité. Les spécialisations (possibilité de s’entraîner ou d’améliorer certaines armes) restent cependant spécifiques aux classes.

sans pénalité. Les armes refroidissent beaucoup plus vite.

L’usage du médi-gel a été amélioré. Le temps de rechargement de base a été réduit. Les avantages du gain de niveau ont été améliorés. Le bonus au temps de rechargement de Liara a été augmenté.

La gestion de l’inventaire a été améliorée. Les objets peuvent désormais être marqués comme « inutiles ». Tous les objets inutiles peuvent être transformés en omni-gel ou vendus aux marchands en une seule fois. L’inventaire et les boutiques disposent désormais d’une fonctionnalité de tri.

Certaines capacités ont été rééquilibrées.

Les pouvoirs des armes (qui sont déverrouillés dans l’arbre de compétences de chaque type d’arme) ont été améliorés : Augmentation de l’efficacité/de la puissance (réduction de la durée dans certains cas). Réinitialisation de la chaleur à l’activation du pouvoir.

Les coéquipiers peuvent désormais être commandés indépendamment les uns des autres dans le premier Mass Effect, sur le modèle du commandement individuel de Mass Effect 2 et 3.

dans le premier sur le modèle du commandement individuel de et Certains combats contre des boss et des ennemis du premier jeu ont été modifiés pour devenir plus justes avec les joueurs, quoique toujours stimulants.

du premier jeu ont été modifiés pour devenir La couverture a été optimisée pour l’ensemble de la trilogie. Des couvertures supplémentaires ont été ajoutées pour certains affrontements. La mise à couvert et la sortie du couvert sont désormais plus fiables.

Les gains d’expérience ont été rééquilibrés dans le premier jeu.

L’obtention de munitions a été rééquilibrée dans Mass Effect 2.

On note donc que l’expérience entre les trois opus a été harmonisée et que Mass Effect 2 et 3 ont aussi eu droit à quelques changements, notamment sur certains affrontements et sur l’apparition des munitions dans le deuxième épisode, qui seront désormais plus fréquentes. On remarque qu’il n’y a plus de limite de niveau pour une première partie, afin de rendre la progression plus digeste et mieux équilibrée.

La question du multijoueur de Mass Effect 3

La disparition du mode online de Mass Effect 3 a soulevé beaucoup de questions, étant donné qu’il était très lié à la campagne principale et au déroulement de cette dernière. Sans lui, on se demandait alors comment Bioware allait réorganiser la question du climax de Mass Effect 3, et le studio donne aujourd’hui un élément de réponse.

La fonctionnalité Guerre galactique sera toujours présente, mais sans prendre en compte le multijoueur donc. A la place, il faudra terminer le plus de choses possibles sur toute la trilogie, et pas seulement le dernier épisode. D’ailleurs, on appris que la fin « étendue » de Mass Effect 3 est désormais la fin par défaut du jeu.

Le Mako est passé au garage

Ah, le célèbre Mako qui a fait grincer des dents toute la galaxie. Naturellement, si le gameplay du premier Mass Effect est corrigé, cela passe aussi par le fameux véhicule, qui était particulièrement douloureux à contrôler. Voici ce qui changera du côté du véhicule :

Tenue de route améliorée. Amélioration des réglages de la physique pour qu’il paraisse plus « lourd » et adhère mieux.

Commandes de caméra améliorées. Résolution de problèmes empêchant le Mako de viser avec précision dans des angles peu prononcés.

Les boucliers se rechargent plus rapidement.

Ajout de nouveaux propulseurs pour booster l’accélération. Temps de rechargement du boost distinct de celui des micropropulseurs.

pour booster l’accélération. Suppression de la pénalité d’expérience lors de l’utilisation du Mako.

Toucher la lave ne se traduit plus par un échec de mission instantané, mais provoque des dégâts sur la durée.

La personnalisation de Shepard et les autres changements

Passer d’un épisode à l’autre donnait souvent l’occasion de retaper de zéro son Shepard, volontairement ou non. L’avatar féminin de Shepard était particulièrement malmené, avec un modèle de visage de base qui changeait beaucoup entre le premier et le troisième épisode, ce qui n’était pas forcément idéal pour l’immersion.

Cela sera corrigé ici, avec en plus de nouvelles teintes de peau et des coiffures en plus. Plus de changements en vue pour votre Shepard entre les épisodes donc, vous conserverez bien le même sur toute la trilogie.

En dehors de ce détail, voici les éléments qui vont changer concernant les sauvegardes, l’audio, les bugs, ou encore les DLC :

Un nouveau système de lancement unifié pour les trois jeux. Inclut les paramètres de la trilogie pour les sous-titres et les langues. Les sauvegardes restent spécifiques à chaque jeu et peuvent être gérées indépendamment les unes des autres.

Les options de création de personnage ont été mises à jour , comme mentionné ci-dessus. FemShep de Mass Effect 3 est le personnage féminin par défaut dans les trois jeux (la version d’origine de FemShep est toujours disponible en tant qu’option prédéfinie).

, comme mentionné ci-dessus. Les succès de la trilogie ont été mis à jour. De nouveaux succès ont été ajoutés à la trilogie. La progression vers certains succès peut maintenant se poursuivre sur les trois jeux (par ex : Tuer 250 ennemis dans tous les jeux). Les succès simplifiés en un seul et devenus redondants ont été supprimés. Plusieurs succès ont vu leurs objectifs, descriptions et/ou noms être actualisés.

Intégration des packs DLC d’ armes et armures Les packs d’armes et d’armures sont désormais intégrés naturellement au jeu. Vous pouvez les obtenir en faisant une recherche ou en les achetant aux marchands au fil de votre progression dans le jeu, plutôt que de les voir déverrouillés dès le début du jeu. Cela permet d’assurer l’équilibre général et la progression pour Mass Effect 2 et Mass Effect 3. La cagoule de reconnaissance (ME2) et l’armure Ajax de Cerberus (ME3) sont disponibles au début de chaque jeu.

d’ Améliorations supplémentaires du gameplay et de la qualité de vie L’audio est remixé et amélioré dans tous les jeux. Des centaines de bugs dans les jeux d’origine ont été corrigés. La manette et la compatibilité pour le format 21:9 sont prises en charge de manière native sur PC, avec compatibilité DirectX 11.



Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 14 mai 2021.