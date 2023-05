Marvelous dévoile Rune Factory 6 et Rune Factory: Project Dragon

Un spin-off surprenant pour la série

On commence donc par l’annonce de Rune Factory 6, dont on sait encore peu de choses. Seul son logo a été présenté, tandis que l’on nous précise que cet épisode principal prendra part dans la région Ouest d’Adonea. Aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment, mais on parie sans trop de mal sur au moins une version Switch.

Marvelous avait une autre surprise pour les fans de la saga, avec un nouveau spin-off dans les cartons. Il se nomme pour le moment Rune Factory: Project Dragon, et lui non plus ne donne pas vraiment de détails. Il est un peu l’opposé de Rune Factory 6, puisqu’il se déroulera quant à lui sur la partie Est d’Adonea.

Il dispose d’un style assez différent de celui de base, avec un aspect plus japonais et des personnages plus guerriers, avec des combats qui semblent être plus importants que dans les autres épisodes. Difficile d’y voir du Rune Factory dans le teaser qui a été présenté (même si on retrouvera par exemple le système de romances), mais on y retrouvera bien des personnages qui proviennent des anciens épisodes.

Pas de date de sortie là non plus, mais on peut deviner que Project Dragon semble être plus avancé que Rune Factory 6.