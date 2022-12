Rune Factory 3 Special

Rune Factory 3 Special est un Action-RPG et une simulation agricole développé par Xseed Games et édité par Marvelous Entertainment. Il s'agit d'un remaster de Rune Factory 3 sorti en 2011 sur DS. On retrouve les codes habituels de la série, du farming, de l'exploration de donjon, des combats et de la romance. Cette nouvelle version apporte des graphismes retravaillés, de nouveaux modèles 3D pour les personnages, un nouveau mode de difficulté pour les vétérans ou encore de nouvelles fonctionnalités donnant de nouvelles aventures après un mariage.