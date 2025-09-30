Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur Spider-Man et Ghost Rider avec de nouvelles images

En attendant d’autres personnages inédits…

Ces deux personnages ne sont pas mis en avant par hasard, puisque ce sont les deux qui n’ont pas été proposés en tant que personnages jouables lors des différentes démos de Marvel Tōkon: Fighting Souls proposées au public. Il aura fallu attendre le salon japonais pour enfin revoir le Tisseur et le motard en action, notamment via quelques nouvelles images publiées sur le PlayStation Blog.

L’article décrit comment ces deux héros vont se jouer. De son côté, Spidey est décrit comme un combattant polyvalent, qui peut naturellement se déplacer facilement sur le terrain et qui se bat aussi bien à distance qu’au corps-à-corps. Son Web-Zip lui donne accès à un panel d’attaques conséquent, avec pas mal de combos à trouver.

Ghost Rider est quant à lui un personnage qui va se baser sur une jauge de vengeance, qui va se remplir en utilisant des compétences et augmenter vos dégâts. Un puissant boost qui sera à utiliser avec parcimonie, car si la jauge devient pleine, Ghost Rider s’effondrera et sera à la proie des attaques adverses.

Marvel Tōkon: Fighting Souls est prévu sur PC et PlayStation 5 à une date encore indéterminée. Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre preview ou l’article complet du PlayStation Blog.