Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end

Quand pourrez-vous jouez à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls ?

Cette bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls a lieu sur PS5 et vous donnera accès à une arène (New York) et 6 personnages jouables, à savoir Iron Man, Captain America, Star-Lord, Ms Marvel, Storm et Doctor Doom. Si vous avez obtenu une clé pour jouer à la bêta du jeu via le programme bêta de PlayStation, vous aurez accès à Marvel Tōkon: Fighting Souls du 6 au 7 septembre, à des dates précises qui sont les suivantes pour le fuseau horaire de Paris :

6 septembre : De 6 heures du matin à midi

6 septembre : De 14 heures à 20 heures

6 septembre – 7 septembre : De 22 heures à 4 heures du matin

7 septembre : De midi à 17 heures

On notera aussi une information importante qui est que chaque session va démarrer par une demi-heure de combats contre l’IA du jeu, avant de passer à des matchs en ligne, le temps que chacun puisse se faire aux différentes subtilités du gameplay.

Marvel Tōkon: Fighting Souls est prévu sur PC et PlayStation 5 à une date encore indéterminée.