Voici les horaires pour jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls qui a lieu ce week-end
Rédigé par Jordan
Avant d’en montrer un peu plus sur son casting, Marvel Tōkon: Fighting Souls fera l’objet d’un bêta fermée très limitée, pour les personnes qui n’ont pas eu la chance de découvrir le titre d’Arc System Works durant l’EVO 2025. Cette bêta aura lieu ce week-end, mais elle sera divisée en plusieurs sessions, en ne donnant accès au jeu qu’à des heures bien précises selon les différentes régions du monde. Voici quand il sera possible de jouer à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls.
Quand pourrez-vous jouez à la bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls ?
Cette bêta de Marvel Tōkon: Fighting Souls a lieu sur PS5 et vous donnera accès à une arène (New York) et 6 personnages jouables, à savoir Iron Man, Captain America, Star-Lord, Ms Marvel, Storm et Doctor Doom. Si vous avez obtenu une clé pour jouer à la bêta du jeu via le programme bêta de PlayStation, vous aurez accès à Marvel Tōkon: Fighting Souls du 6 au 7 septembre, à des dates précises qui sont les suivantes pour le fuseau horaire de Paris :
- 6 septembre : De 6 heures du matin à midi
- 6 septembre : De 14 heures à 20 heures
- 6 septembre – 7 septembre : De 22 heures à 4 heures du matin
- 7 septembre : De midi à 17 heures
On notera aussi une information importante qui est que chaque session va démarrer par une demi-heure de combats contre l’IA du jeu, avant de passer à des matchs en ligne, le temps que chacun puisse se faire aux différentes subtilités du gameplay.
Marvel Tōkon: Fighting Souls est prévu sur PC et PlayStation 5 à une date encore indéterminée.
