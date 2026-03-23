Peni Parker et son gros robot rejoignent le casting de Marvel Tokon: Fighting Souls

L’équipe la plus éclectique du jeu

C’est donc Peni Parker qui vient compléter l’étonnante équipe « The Amazing Guardians », qui est un joli fourre-tout étant donné que l’on y retrouve Star-Lord, Ms. Marvel et Spider-Man. La cohérence de l’équipe nous échappe un peu même si ces personnages sont souvent amenés à collaborer, mais c’est bien là que Peni Parker et son mécha SP//dr fera des merveilles en compagnie de ses coéquipiers de fortune.

Popularisée grâce aux films Spider-Verse, Peni Parker est une variante assez unique du Tisseur, qui se repose essentiellement sur son robot (et son génie) pour faire de gros dégâts. Puisque le personnage à des origines japonaises, sa présence dans un jeu comme Marvel Tokon relève finalement de l’évidence.

La vidéo de présentation du personnage nous permet également de faire la rencontre de la « Promoter », aussi appelée Xirena Awhina, membre d’une race alien très ancienne qui ne sera pas jouable ici (du moins, a priori), mais sera celle qui réunit tout ce beau monde au cours d’un tournoi pour décider de l’avenir de la Terre. Arc Systems Works promet également que les dernières bêtas sont très instructives et donneront lieu à de nombreux changements.

On découvre également une nouvelle fonctionnalité, celle du générateur de noms pour vos équipes, qui va se baser sur le line-up de votre équipe pour créer un nom approprié. On voit par exemple qu’une équipe composée de Doom, Iron Man, Danger et Peni Parker aura droit à un sobriquet en lien avec le grand intellect de chacun des membres ici présents.

Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible dès le 6 août prochain sur PC et PlayStation 5.