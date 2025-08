Marvel Tōkon: Fighting Souls détaille ses mécaniques, une bêta fermée se tiendra du 5 au 7 septembre sur PS5

Le jeu de baston en 4v4 nous initie

Le détail du gameplay de Marvel Tōkon: Fighting Souls se faisait attendre, et Kazuto Sekine, réalisateur du jeu, s’est chargé d’assouvir notre appétit. Un « guide du débutant » de douze minutes couvrant tout ce qu’il faut savoir des bases. Et sans doute un des points les plus importants qu’il fallait aborder, la mécanique 4 vs 4 est détaillée en premier. Une seule barre de vie est partagée par les quatre héros d’une même équipe, au cours d’affrontement en BO5, autrement dit, le premier à gagner trois rounds sur les cinq max a gagné.

La subtilité, c’est que le premier round commence dans un format 2 vs 2. Et c’est en envoyant valser l’adversaire au bout de l’écran via une projection ou un mouvement spécial, synonyme de transition vers une autre partie de l’arène, que l’on rend un troisième héros disponible, puis un quatrième. Une dynamique très originale.

En ce qui concerne les autres points du gameplay, nous disposerons aussi d’une jauge de Rassemblement, justement destinée aux assists des combattants secondaires de notre équipe. En plus d’invoquer une attaque différente selon si l’on est au sol, dans les airs ou durant un combo, la nature de ces assists dépend de l’emplacement dans lequel se trouve le héros, suggérant une certaine approche tactique de sa formation.

Autre jauge, celle de compétence, permettant tout simplement de lancer des attaques de plus en plus puissantes, mais aussi de plus en plus coûteuses, dont les spectaculaires compétences ultimes. L’ajout dynamique des combattants au fil du combat a d’ailleurs une incidence sur certaines jauges. Chaque héros nous rejoignant allonge la barre de vie et de compétence.

Du côté des contrôles, tout sera personnalisable, que ce soit sur stick ou manette avec la possibilité d’assigner une seule touche pour des doubles inputs de type coup lourd + coup moyen. Le reste de la vidéo s’attarde ensuite sur tous les mouvements possibles, des plus basiques aux plus spéciaux. On notera les attaques uniques, propres aux spécificités des chaque perso’, comme le lancer de bouclier de Captain America.

Il y a ensuite tout un volet sur les différentes interactions avec les combattants secondaires, dont les enchainements les faisant intervenir de manière fluide, ou bien évidemment le switch de perso principal en plein combat. Bref, nous disposons désormais d’un panorama clair et alléchant du gameplay de Marvel Tōkon: Fighting Souls.

Les super-héros parés pour l’échauffement

Et si vous faites partie des personnes désirant le plus vite possible s’essayer à tout cela : patience, patience, une bêta fermée arrive dans un mois. Grâce à un trailer publié dans le cadre de l’EVO 2025, nous avons même eu un aperçu du contenu de cette bêta se tenant sur PS5.

Tout tournera principalement autour du lobby online où l’on contrôlera son petit avatar à l’effigie de l’un des personnages jouables pour rejoindre des matchs, avec la présence du rollback netcode et du mode Spectateur. Certes, du hors ligne sera envisageable, mais de manière limitée.

Quelques maps en plein New York seront proposées, dont le Gem Theater ou encore un stage prenant place devant une statue des Avengers, au sein desquelles vous pourrez vous essayer au gameplay de chaque héros dans le mode Entraînement. D’ailleurs, les personnages jouables seront, sans surprise, les mêmes que ceux inclus dans la démo de l’EVO : Iron Man, Captain America, Dr. Doom, Ms Marvel, Star-Lord et Storm.

Marvel Tōkon: Fighting Souls lancera du 5 au 7 septembre sa bêta fermée (à partir du 6 chez nous), et les inscriptions sont d’ores et déjà possible sur le site de PlayStation. Le jeu complet est attendu pour 2026 sur PS5 et PC via Steam et Epic.