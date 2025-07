Marvel Tōkon: Fighting Souls sera jouable à l’EVO 2025 et devrait nous donner plus d’informations

Des nouveaux personnages à prévoir ?

À peine annoncé, voilà que Marvel Tōkon: Fighting Souls se prépare à être jouable, du moins à condition de se rendre à Las Vegas du 1er au 3 août pour l’EVO 2025. Arc System Works et PlayStation dévoilent aujourd’hui la présence du jeu lors de l’événement, avec une démo jouable pour le public qui contiendra six personnages, à savoir Iron Man, Captain America, Dr. Doom, Ms Marvel, Star-Lord et Storm.

PlayStation a mis en ligne quelques images de cette démo qui nous permettent de voir l’écran de sélection du jeu, laissant ouverte la porte à de nombreuses théories concernant le nombre final de personnages jouables (on parie sur 24 sans les DLC). On apprend également qu’une présentation du jeu aura lieu en ligne le samedi 2 août à 5 heures du matin (heure de Paris), durant laquelle le studio va s’attarder sur les différentes mécaniques du jeu. On a aussi du mal à croire qu’aucun nouveau personnage ne sera annoncé à cette occasion, mais Arc System Works n’a rien dit à ce sujet pour le moment.

Marvel Tōkon: Fighting Souls est prévu à une date indéterminée en 2026 sur PC et PS5.