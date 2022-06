Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : Les précommandes des différentes éditions sont ouvertes

Et voilà, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope a enfin eu droit à sa grande présentation hier avec la diffusion d’un showcase dédié où l’on a pu apprendre tout un tas de détails sur la prochaine collaboration entre Ubisoft et Nintendo. Le jeu avait déjà confirmé sa date de sortie la veille lors du Nintendo Direct Mini Partner Showcase, et puisque l’on sait enfin tout ou presque sur le jeu, c’est sans surprise que l’on peut voir les précommandes démarrer.

Où précommander Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope ?

Les précommandes des différentes éditions du jeu sont donc désormais accessibles sur Amazon, où le jeu est listé dans trois éditions différentes. En dehors de l’édition standard, on retrouve l’Edition Cosmique, qui contient le jeu de base ainsi que le pack d’objets in-game « Pack Prestige Galactique », qui donne accès à de nouvelles armes.

L’Edition Gold est la plus chère des trois, mais c’est parce qu’elle englobe le jeu, le « Pack Prestige Galactique » ainsi que le Season Pass, qui contiendra un nouveau personnage jouable ainsi que de nouvelles aventures, qui n’ont pas été précisées pour le moment.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira donc le 20 octobre 2022 en exclusivité sur la Nintendo Switch.