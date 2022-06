Accueil » Actualités » Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope fait le plein d’informations

Ubisoft voulait nous faire une surprise lors du dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase avec la présence de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, mais c’était sans compter une fuite, qui nous a indiqué la date de sortie du jeu un peu trop en avance. L’éditeur nous avait tout de même donné rendez-vous pour un showcase spécial centré sur le jeu aujourd’hui, avec de nombreuses informations à la clé, et surtout plein d’images de gameplay.

Affrontez Cursa à travers la galaxie

On en sait donc un peu plus sur le contexte de ce deuxième épisode, qui verra Mario et sa clique s’unir à nouveau avec les Lapins Crétins pour lutter contre Cursa, qui répand ce que l’on appelle le Darkmess à travers les différentes planètes de la galaxie.

Nos héros devront donc sauver les Sparks, des créatures spéciales nées de la fusion des univers entre la licence de Nintendo et celle d’Ubisoft, et il faudra visiblement en récolter le maximum pour lutter contre Cursa et ses terribles sbires.

Des nouveaux personnages jouables

Ce Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope nous permettra de retrouver les personnages du premier épisode, mais aussi quelques nouveaux, avec un roster désormais complet.

On en a déjà eu la confirmation hier avec la présentation de Bowser, l’éternel rival de Mario qui va cette fois-ci rejoindre le camp des gentils, puisque Cursa a mis la main sur toute l’armée du gros balourd. Afin de la récupérer, Bowser n’a donc pas d’autre choix que de s’allier à Mario et ses amis.

Ce stream était aussi l’occasion de nous montrer un peu plus deux nouvelles alliées, à savoir Lapin Harmonie et Edge. La première sera visiblement la grande blasée du groupe, tandis que la seconde vit pour le combat, armée de sa grande épée qu’elle sera aussi en mesure de lancer à travers le terrain.

Un gameplay qui évolue

Cet opus reprendra évidemment les bases du premier épisode, qui se veut être un jeu d’aventure et de stratégie avec des combats en temps réel. Mais pour cette suite, la grille des terrains a été mise de côté, ce qui veut dire que les déplacement seront maintenant plus libres et plus fluides sur le champ de bataille.

Les Sparks n’auront pas qu’une importance scénaristique, puisqu’ils seront aussi des précieux alliés dans les combats. Chaque personnage pourra s’équipe d’un Spark et déclencher des capacités spéciales qui permettront de changer le cours d’une bataille.

Quand on ne sera pas amené à corriger les sbires de Cursa, le jeu nous laissera libre de nos déplacements à travers les différentes planètes, avec des récompenses à dénicher, des quêtes uniques à trouver et des énigmes à résoudre pour pouvoir avancer.

Une dream team à la bande-son

Ce stream nous a aussi permis d’apprendre que le compositeur Grant Kirkhope (notamment connu pour son travail sur les jeux Rare) sera de retour dans cette suite, après avoir composé la bande-son du premier épisode.

Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. On a eu la surprise de voir qu’Ubisoft et Nintendo se sont également entourés de Gareth Coker (Ori and the Blind Forest, Halo Infinite) et de la légendaire Yoko Shimomura (la saga Kingdom Hearts, les jeux Mario & Luigi) pour nous offrir une bande-son qui devrait être de haute volée.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira donc le 20 octobre 2022 en exclusivité sur la Nintendo Switch.