Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope passe gold et se prépare à sa sortie

Avec la dernière grosse présentation du jeu lors du dernier Ubisoft Forward et l’officialisation de son DLC avec Rayman, il n’y avait plus trop de doutes quant au fait que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sorte en temps et en heure. Mais puisque l’on reste dans une époque où les retards s’enchaînent, c’est toujours bon d’être certain de l’arrivée d’un jeu. Que celles et ceux qui attendent Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope se rassurent, le jeu n’aura aucun retard.

Toujours prévu pour le mois d’octobre

We are very happy to announce that Mario + Rabbids has gone Gold! Keep an eye out tomorrow for press’ first impressions of the game. pic.twitter.com/tsRgeqcd8l — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) September 21, 2022

C’est via le compte Twitter officiel du jeu que l’on apprend que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope vient tout juste de passer gold, ce qui veut dire qu’il est prêt à sortir et qu’en dehors d’un imprévu absolument majeur, le jeu arrivera à la date prévue. On imagine que l’équipe se concentre maintenant sur le développement des futurs patchs à venir pour le jeu.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu, restez aux aguets sur notre site puisque l’on pourra bientôt partager nos premières impressions sur titre après l’avoir essayé pendant quelques heures.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira 20 octobre prochain sur Nintendo Switch.