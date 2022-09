Accueil » Actualités » Un combat de boss pour Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et un retour de Rayman en DLC

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope nous a montré une belle session de gameplay avec un aperçu d’une nouvelle planète à explorer et le retour d’un héros que l’on n’attendait plus. Cette suite du jeu de rôle tactique semble sur de bons rails.

Un train peut cacher un Wiggler

La collaboration entre Nintendo et Ubisoft va de nouveau nous permettre de profiter de Mario et ses amis aux côtés des Lapins Crétins dans un Tactical RPG accessible et bourré d’humour. Cette suite nous permettra de voyager entre les différentes planètes pour combattre la menace « Cursa » qui semble corrompre tout ce qui l’entoure.

Avec cette séquence de Gameplay, nous avons des exemples concrets des nouvelles synergies entre les personnages ainsi que de leurs capacités. L’une des nouveautés majeures du titre, les Sparks, ont également profité d’une belle mise en avant. Chaque personnage pourra s’équiper d’au moins deux Sparks au choix et ces derniers pourront ensuite être activé durant un tour afin de bénéficier de toutes sortes d’effets bénéfiques. Chaque héros aura également des capacités uniques comme Mario qui pourra sauter plusieurs fois afin de planer plus longtemps sur le champ de bataille. Cela lui a notamment permis de libérer le Wiggler de la corruption à bord d’un train en marche.

Le retour de Rayman

Le jeu sort dans à peine un mois mais Ubisoft Paris et Ubisoft Milan ont déjà des idées pour la suite ce qui se traduit par une salve de trois DLC déjà annoncé. La belle surprise de fin a été que l’un de ces DLC permettra d’avoir un nouveau héros jouable : Rayman. Quand on sait que le pauvre s’est fait voler la vedette par les lapins à l’époque, le retour est un peu salé, mais cela fait chaud au cœur de le revoir.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira 20 octobre prochain sur Nintendo Switch.