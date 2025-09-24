Mario Kart World se met à jour avec une tonne d’améliorations pour le mode en ligne et le mode Balade

Mario se bonifie avec la MAJ

Avec des chiffres de vente impressionnants depuis son lancement, Mario Kart World tente d’insuffler à sa nouvelle itération le même succès que l’inépuisable Mario Kart 8 Deluxe. Avec cette nouvelle mise à jour promettant bon nombre d’améliorations, on pourrait s’attendre à un retour des joueurs et joueuses sur le jeu dans les prochains jours. Voici toutes les nouveautés et améliorations apportées au jeu avec cette version v1.3.0 :

Pour les modes en ligne

Vous pouvez désormais rejoindre des amis qui jouent au mode Survie en ligne.

Jusqu’à 2 joueurs peuvent désormais jouer au mode Balade en ligne en attente de rejoindre des amis dans les différents modes de jeu si les groupes sont pleins.

Lorsque vous êtes spectateur dans Survie en ligne ou Bataille de Ballons en ligne ou en jeu local, vous pouvez désormais choisir qui regarder, même si vous tenez le Joy-Con 2 ou le Joy-Con horizontalement.

Réduction du temps entre le moment où vous terminez et le moment où le mode spectateur commence dans Survie en ligne ou Bataille de Ballons.

Réduction du temps entre le passage du point de contrôle et l’affichage du classement dans Survie en mode jeu sans fil.

Pour le mode Balade

La carte du mode Balade affiche désormais l’emplacement des interrupteurs-P que vous avez terminé et des Médailles Peach que vous avez obtenus. Vous pouvez sélectionner un interrupteur-P sur la carte et vous déplacer vers un emplacement proche de celui-ci. Les conditions d’apparition de certaines Médailles Peach dans Balade ont été ajustées.

Dans Balade, vous pouvez maintenant vous transformer en personnage dans l’OVNI et il est maintenant plus facile d’en rencontrer.

Autres améliorations

Réduction du temps entre le moment où une boîte d’objets est prise par quelqu’un et la prochaine fois qu’elle réapparait.

Augmentation du temps d’invincibilité après un tête-à-queue ou un crash pendant une course.

Réduction de la force des sauts lors de l’atterrissage sur un rival depuis les airs.

Augmentation de la fréquence des parcours en trois tours apparaissant dans la sélection lors du choix du parcours suivant dans « Course VS » et les courses sans fil.

De plus, de nombreux autres correctifs mineurs sont également disponibles reprenant tout ou partie de l’expérience locale ou en ligne. Mario Kart World est disponible depuis le 5 juin dernier exclusivement sur Nintendo Switch 2. Nos impressions sur le jeu sont toujours disponibles ainsi que nos guides qui vous attendent pour le mode Balade notamment.