Nintendo : Le marché du mobile ne sera pas « la voie principale » des prochains jeux Mario selon Shigeru Miyamoto

Clap de fin définitif pour Mario sur mobiles ?

Même si cela ne veut pas dire forcément que Mario ne reviendra plus jamais sur ces plateformes, les propos de Miyamoto ne devraient surprendre personne. Pour rappel, parmi les trois projets commercialisés sur mobiles, à savoir Super Mario Run, Dr Mario World (retiré de la vente fin 2021) et Mario Kart Tour, seul le dernier peut se targuer d’avoir connu un certain succès auprès du public avec environ 300 millions de dollars de recettes générées depuis son lancement.

« L’intuitivité des contrôles fait partie de l’expérience de jeu. Lorsque nous avons exploré l’opportunité de créer des jeux Mario pour le mobile – qui est un appareil courant – il était difficile de déterminer ce que ce jeu devrait être », explique le développeur japonais. « C’est pourquoi j’ai joué le rôle de directeur sur Super Mario Run, pour pouvoir retranscrire cette expérience matérielle Nintendo sur ces appareils. Avoir des jeux Mario en tant qu’applications mobiles ouvre la porte à un public beaucoup plus large pour découvrir le jeu et étend également l’expérience de jeu Mario là où vous n’avez besoin que du pouce de votre main. »

Notez qu’en plus d’évoquer ce sujet, Variety a bien évidemment tenté de tirer les vers du nez à Shigeru Miyamoto concernant le prochain épisode de la franchise. Malheureusement, il s’est simplement contenté de répondre ceci : « Tout ce que je peux dire est, s’il vous plaît, restez à l’écoute des futurs Nintendo Direct. » A suivre.