Mario Kart Tour accueillera le mode paysage demain

Quatre mois après avoir accueilli son multijoueur en ligne, Mario Kart Tour vous proposera dès demain de jouer en mode paysage avec des contrôles modifiés.

Capitaine Toad entre en piste

Disponible depuis fin septembre 2019 sur iOS et Android, cette adaptation mobile free-to-play de la licence Mario Kart a lancé il y a quelques jours sa saison d’exploration. Celle-ci vous permet notamment de courir sur le circuit de la Montagne Choco (version Nintendo 64) et de tenter d’obtenir deux nouveaux pilotes, dont le Capitaine Toad, et quatre véhicules inédits.