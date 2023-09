Mario Kart Tour va arrêter d’ajouter du nouveau contenu après le mois d’octobre, bientôt la relève ?

Dernier tour de piste pour le jeu mobile

Nintendo nous apprend aujourd’hui que Mario Kart Tour va arrêter de recevoir du contenu inédit dès le mois prochain. Cela ne veut pas dire que le jeu sera complétement mis à l’arrêt et que les serveurs fermeront, mais après la date du 4 octobre, le jeu ne devrait plus recevoir de nouveaux circuits, ni de pilotes en plus ou de karts et planeurs supplémentaires. Vous pourrez donc toujours jouer au titre sur votre mobile, mais ne vous attendez à rien de neuf après cette date.

Ce qui concorde plus ou moins avec l’arrivée du dernier DLC pour Mario Kart 8 Deluxe. On ne sait pas encore précisément quand il sera disponible, mais le prochain Nintendo Direct devrait nous permettre d’en apprendre un peu plus. Après cela, ce sera une page qui se tourne pour l’ensemble de Mario Kart, et on peut voir l’arrêt des nouveautés comme un signe que Nintendo garde maintenant ses idées pour l’inévitable Mario Kart 9. Celui-ci aura fort à faire pour rivaliser avec le huitième épisode, mais nul doute qu’il devrait se vendre comme des petits pains. Peut-être sur la Switch 2 ?

[Mario Kart Tour] Nintendo has announced that content updates will end after the Battle Tour (starting Oct 4). All tours after the Battle Tour will consist of previously added content. pic.twitter.com/0Igg8H915k — OatmealDome (@OatmealDome) September 11, 2023